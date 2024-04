Mallikarjun Kharge On Narendra Modi: 'इंदिरा गांधी ने 1962 के युद्ध में अपने आभूषण दान कर दिए थे..", पीएम मोदी के "मंगलसूत्र विवाद" पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे

Highlights खड़गे ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1962 के भारत-चीन युद्ध में अपने आभूषण दान कर दिए थे खड़गे ने पूछा, क्या बीजेपी-आरएसएस द्वारा ऐसा कोई बलिदान दिया गया है खड़गे ने कहा, चुनाव के लिए पीएम मोदी लोगों से झूठ बोल रहे हैं कि उनका मंगलसूत्र सुरक्षित नहीं रहेगा

Mallikarjun Kharge On Narendra Modi:कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को पीएम मोदी पर निशाना साधा। खड़गे ने पीएम के उस बयान का जवाब दिया, जिसमें पीएम ने कहा था कि कांग्रेस माताओं-बहनों के मंगलसूत्र पर नजर है। खड़गे ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1962 के भारत-चीन युद्ध में अपने आभूषण दान कर दिए थे। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) द्वारा ऐसा कोई बलिदान दिया गया है।

Correction | Congress president Mallikarjun Kharge says, "...There is a constitution, we don’t have any intention. Why are you putting his ideas in our mouths? Just for votes, he (PM Modi) is playing all these games..." pic.twitter.com/Rmt842d14t

खड़गे ने कहा कि भाजपा-आरएसएस के किसी भी नेता ने देश के लिए क्या बलिदान दिया है। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग नहीं लिया। चुनाव के लिए मोदी लोगों से झूठ बोल रहे हैं कि उनका मंगलसूत्र सुरक्षित नहीं रहेगा। कांग्रेस ने इस देश पर शासन किया 55 वर्ष। क्या ऐसा एक बार भी हुआ है। इंदिरा गांधी ने 1962 के युद्ध में अपने आभूषण दान कर दिए थे, पंडित मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद में आनंद भवन के रूप में अपना घर दान कर दिया था। इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले हफ्ते आरोप लगाया था कि कांग्रेस लोगों का सोना और संपत्ति छीनना चाहती है और इसे 'अधिक बच्चे रखने वालों के बीच बांटना चाहती है।

What sacrifice has any leader of the BJP-RSS ever done for the nation? They did not even participate in the National Movement.



For elections, Modi ji is lying to the people that their Mangalsutra shall not be safe.



Congress governed this country for 55 years. Has that even… pic.twitter.com/gSX1AMzTZy