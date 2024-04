Mallikarjun Kharge In Madhya Pradesh: 'अच्छे दिन का वादा करने वाले झूठे हैं, झूठों के सरदार हैं', चुनावी सभा में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे

Highlights मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अच्छे दिन का वादा करने वाले झूठे हैं यह झूठों के सरदार हैं खड़गे ने कहा कि यह लोगों को भ्रमित करते हैं लोगों के दुख दर्द को नहीं समझते हैं देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की योजनाओं में आपको हर क्षेत्र का विकास दिखेगा

Mallikarjun Kharge In Madhya Pradesh: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रविवार को मध्यप्रदेश के दौरे पर थे। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अच्छे दिन का वादा करने वाले झूठे हैं। यह झूठों के सरदार हैं। खड़गे ने कहा कि यह लोगों को भ्रमित करते हैं। लोगों के दुख दर्द को नहीं समझते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था कि विदेशों से काला धन लाऊंगा। सबके खाते में 15 लाख आएंगे। हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। किसानों की आय दोगुनी करूंगा।

"Ye aadmi baar-baar kahta hai, Mai acche din laaunga... isliye main unko hamesha bolta hoon, ye Jhootho ke sardaar hai," says Congress leader Mallikarjun Kharge at a rally in Madhya Pradeshpic.twitter.com/V8Xt7DY5V0 — IANS (@ians_india) April 21, 2024

लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। ये सब नरेंद्र मोदी का झूठ था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की योजनाओं में आपको हर क्षेत्र का विकास दिखेगा। जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी, वहां उन्होंने विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा देकर रॉकेट तक बनाने का काम किया। खड़गे ने आगे कहा कि यह लोग नारा दे रहे हैं अब की बार 400 पार। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं- हम संविधान बदल देंगे। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं- हम संविधान नहीं बदलेंगे।

"Ye aadmi baar-baar kahta hai, Mai acche din laaunga... isliye main unko hamesha bolta hoon, ye Jhootho ke sardaar hai," says Congress leader Mallikarjun Kharge at a rally in Madhya Pradesh pic.twitter.com/V8Xt7DY5V0 — IANS (@ians_india) April 21, 2024

ये एक साजिश है। जिसमें नरेंद्र मोदी खुद तो इस बात से इंकार करते हैं, लेकिन अपने नेताओं से जानबूझकर ऐसी बातें कहलवा रहे हैं। अगर इनको मौका मिला तो ये संविधान बदलने की कोशिश करेंगे, आपके अधिकारों को छीन ले जाएंगे। देश में 10 साल से मोदी की सरकार है, लेकिन आपका जीवन कितना बदला, क्या आपकी तरक्की हुई।

"Ye aadmi baar-baar kahta hai, Mai acche din laaunga... isliye main unko hamesha bolta hoon, ye Jhootho ke sardaar hai," says Congress leader Mallikarjun Kharge at a rally in Madhya Pradesh pic.twitter.com/V8Xt7DY5V0 — IANS (@ians_india) April 21, 2024

102 सीटें में हमें भारी बहुमत मिलेगा

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 102 सीटों पर जो वोटिंग हो गई है, उसमें इंडिया गठबंधन को भारी बहुमत मिलेगा। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 102 सीटों पर मतदान हुआ है। अभी लोकसभा चुनाव के छह चरण होने बाकी हैं।

Web Title: Mallikarjun Kharge Madhya Pradesh Congress Narendra Modi lok sabha election