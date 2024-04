Mallikarjun Kharge In Bihar: 'खंजर लेकर बार बार आते हैं, मैं कहा से लाऊं सर बदल बदल के', बिहार में एनडीए पर बरसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे

Highlights मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पीएम ने 10 साल में एक भी गारंटी पूरी नहीं की है खड़गे ने कहा कि बीजेपी-आरएसएस के लोग भारत का संविधान बदलने की बात करते हैं देश की जनता अब लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट हो चुकी है और बदलाव चाहती है

Mallikarjun Kharge In Bihar: लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शुक्रवार को बिहार के दौरे पर थे। खड़गे ने कटिहार और किशनगंज में चुनावी सभा को संबोधित किया। खड़गे ने इस दौरान एनडीए पर निशाना साधा और एक शायरी पढ़ी। यह शायरी खड़गे इससे पहले सदन में अपने भाषण के दौरान भी पढ़ चुके हैं। खड़गे ने किशनगंज में कहा, 'खंजर लेकर बार बार आते है, मैं कहा से लाऊं सर बदल बदल के', खड़गे ने आगे पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह पूछते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया।

Bihar : Congress leader Mallikarjun kharge during a public rally says, ''..Khanjar lekar baar baar aate hai, Mai Kaha se laau sar badal badal ke...'' pic.twitter.com/eeEGZnywJ7

कांग्रेस ने देश में बड़े-बड़े कारखाने बनवाए, हरित क्रांति, सफेद क्रांति लेकर आई, आईआईटी, एम्स जैसी संस्थाएं खोलीं। एक वक्त हमारे देश में सुई नहीं बनती थी, कांग्रेस ने यहां रॉकेट उड़ाने का काम किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अपनी गारंटी की बात करते हैं। लेकिन, पिछले 10 साल में जनता उनकी गारंटी देख चुकी है। 10 साल में उन्होंने अपनी एक भी गारंटी पूरी नहीं की है। नरेंद्र मोदी ने कहा था विदेश से काला धन वापस लाऊंगा। सभी के खाते में 15 लाख रुपए डालूंगा। हर साल दो करोड़ नौकरियां दूंगा।

किसानों की आमदनी दोगुनी होगी। लेकिन किया कुछ भी नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं। खड़गे ने आगे कहा कि बीजेपी-आरएसएस के लोग भारत का संविधान बदलने की बात करते हैं। खड़गे ने कहा कि बीजेपी देश के संविधान को बदलने के लिए बहुमत चाहती है, लेकिन कांग्रेस जनता का दुख दूर करने के लिए बहुमत चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि देश की जनता अब लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट हो चुकी है और बदलाव चाहती है। हम मोदी सरकार के अन्याय और तानाशाही को हराकर देश में न्याय की स्थापना करेंगे।

वह कहते थे कि अच्छे दिन लाऊंगा। लेकिन एक तरफ पेट्रोल-डीजल, आटा-दूध सब महंगे हो गए हैं। दूसरी तरफ हमारे नौजवान नौकरी के लिए तरस रहे हैं। क्या यही 'अच्छे दिन' हैं। कांग्रेस ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, आजादी हासिल की और फिर देश में लोकतंत्र को मजबूत किया।

Get the latest Election News Key Constituencies live updates and Election Schedule for Lok Sabha Elections 2019 on www.lokmatnews.in/elections/lok-sabha-elections