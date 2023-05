पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 7 उपायुक्तों समेत 39 आईएएस अधिकारियों का तबादला, देखें लिस्ट

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 22, 2023 07:03 AM

स्थानांतरित किये गए वरिष्ठ अधिकारियों में अपर मुख्य सचिव,तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण सीमा जैन को स्कूली शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व एवं पुनर्वास केएपी सिन्हा को कृषि एवं किसान कल्याण तथा मृदा एवं जल संरक्षण का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

फोटो सोर्स: ANI फाइल फोटो