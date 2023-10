'महुआ मोइत्रा ने संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत ली', भाजपा सांसद का दावा, ओम बिड़ला से की जाँच की मांग

Highlights निशिकांत दुबे ने तृणमूल कांग्रेस सांसद (टीएमसी) महुआ मोइत्रा को तत्काल निलंबित करने की मांग की आरोप है कि दर्शन ने 2019 का चुनाव लड़ने के लिए महुआ को 75 लाख रुपये दिए थे और महंगे आईफोन भी दिए थे मोइत्रा ने कहा है कि वह किसी भी जांच का स्वागत करती हैं

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने तृणमूल कांग्रेस सांसद (टीएमसी) महुआ मोइत्रा को तत्काल निलंबित करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि टीएमसी सांसद ने संसद में व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से "सवाल पूछने के लिए रिश्वत ली"। दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर उन पर संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया है। मोइत्रा ने कहा है कि वह किसी भी जांच का स्वागत करती हैं।

पत्र में भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि मोइत्रा ने 'संसद में सवाल पूछने' के लिए कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत के रूप में नकदी और उपहार लिए। साथ ही उन्हें सदन से तत्काल निलंबित करने की मांग की। एक वकील के शोध कार्य का हवाला देते हुए, निशिकांत दुबे ने कहा कि महुआ मोइत्रा के हालिया 61 सवालों में से 50 प्रश्न अक्सर अडानी समूह पर भी केंद्रित थे। आश्चर्यजनक रूप से ये सवाल दर्शन हीरानंदानी और उनकी कंपनी के व्यावसायिक हितों की रक्षा से संबंधित थे।

आरोप है कि दर्शन ने 2019 का चुनाव लड़ने के लिए महुआ को 75 लाख रुपये दिए थे और महंगे आईफोन भी दिए थे। दर्शन ने महुआ को आबंटित सरकारी आवास की मरम्मत कराई थी। इसके अलावा महुआ ने दर्शन को अपने लोकसभा अकाउंट का एक्सेस दिया था। सवाल या तो दर्शन ने खुद पोस्ट किए या दर्शन के कहने पर महुआ ने पोस्ट किए थे। 2019 से 2023 के बीच पूछे गए थे ये सवाल 61 में से 50 सवाल हीरानंदानी के कहने पर पूछे गए थे।

BJP MP Nishikant Dubey writes to Lok Sabha Speaker Om Birla demanding to constitute an inquiry committee against TMC MP Mahua Moitra and her immediate suspension from the House alleging that 'bribes were exchanged between Mahua Moitra and businessman Darshan Hiranandani to ask… pic.twitter.com/aLnosIhJqZ