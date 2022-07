'सबसे बड़ा रुपया, वाह मोदी जी वाह', TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने प्रधानमंत्री पर कसा तंज

Highlights महुआ मोइत्रा लगातार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए नजर आ रही हैं। एनएसई का मानक सूचकांक निफ्टी 28.80 अंक कमजोर होकर 16,249.70 अंक पर कारोबार कर रहा था।

नई दिल्ली: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया शुरुआती कारोबार में सात पैसे की गिरावट के साथ अब तक के रिकॉर्ड निचले स्तर 80.05 रुपए प्रति डॉलर पर पहुंचा। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 117.3 अंक गिरकर 54,403.85 अंक पर पहुंचा, जबकि निफ्टी भी 28.80 अंक की कमजोरी के साथ 16,249.70 अंक पर मौजूद। इस बीच टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने रुपए को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा।

उन्होंने मंगलवार को ट्वीट करते हुए लिखा, "75 पर भारत, रुपए 80 पर। सबसे बड़ा रुपया! वाह मोदी जी वाह।" बता दें कि महुआ मोइत्रा ने इससे पहले भी पीएम मोदी पर परोक्ष हमला किया था। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था, "गुजरात के एक मुख्यमंत्री ने एक बार कहा था कि कभी-कभी ऐसा लगता है कि दिल्ली में सरकार और रुपये के बीच प्रतिस्पर्धा है- किसका सम्मान तेजी से गिर रहा है? कौन नीचे गिरेगा? आज के शब्द- प्रतिबंधित: अपमान, प्रतिस्थापन: रुपया।" महुआ मोइत्रा लगातार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए नजर आ रही हैं।

A certain CM Gujarat once said:

“At times, it appears, there is competition between govt in Delhi & rupee - whose honour is falling faster? Who will stoop lower?"



Today’s word :

Banned: Disgrace

Replacement: Rupee