महुआ मोइत्रा ने की कुणाल कामरा के VHP को लिखे ओपन लेटर की तारीफ, ट्वीट कर कही ये बात

गुरुग्राम: महुआ मोइत्रा ने कॉमेडियन कुणाल कामरा की विश्व हिंदू परिषद को तीखी प्रतिक्रिया देने के लिए उनकी प्रशंसा की। दक्षिणपंथी संगठन ने गुरुग्राम में आयोजकों को कामरा का शो रद्द करने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद उन्होंने निशाना साधा। अपने ओपन लेटर में कामरा ने संगठन को हिंदू संस्कृति का अपमान करते हुए उनका कोई भी वीडियो दिखाने की चुनौती दी और कहा कि वह केवल सरकार पर कटाक्ष करता है।

कुणाल कामरा ने लिखा, "अगर आप सरकारी पालतू जानवर हैं तो आपको बुरा लग सकता है। इसमें हिंदू बात कहां से आई?" कामरा ने संगठन के नाम से विश्व (दुनिया) को भी हटा दिया क्योंकि वह यह नहीं मानता कि इस दुनिया के हिंदुओं ने आपको अपने धर्म का अनुबंध दिया है। इसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की निंदा करने के लिए विहिप को चुनौती दी और उन्हें "गोडसे मुर्दाबाद" लिखकर भेज दिया।

स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा कई मुद्दों पर भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की आलोचना करने के लिए मशहूर हैं। उन्होंने खुद को विहिप से "बड़ा हिंदू" घोषित किया क्योंकि वह डर-भड़क और धमकियां देकर अपना जीवन यापन नहीं करते हैं। कामरा ने लिखा, "मैं 'जय श्री सीता-राम' और 'जय राधा कृष्ण' का जोर से और गर्व के साथ जाप करता हूं। अगर तुम सच में भारत के बच्चे हो तो 'गोडसे मुर्दाबाद' लिखो और (संदेश) भेजो। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको हिंदू विरोधी और आतंकवाद के समर्थक के रूप में माना जाएगा।"

