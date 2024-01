Mahua Moitra News: दिल्ली उच्च न्यायालय से कोई राहत, आज सुबह 10 बजे मकान नंबर 9बी टेलीग्राफ लेन को महुआ मोइत्रा ने किया खाली, देखें वीडियो

Highlights परिसर को अधिकारियों से पहले खाली कर दिया गया था। निदेशालय ने आधिकारिक बंगला खाली कराने के लिए सुबह एक दल भेजा था। बंगले 9बी को प्राधिकारियों के पहुंचने से पहले आज सुबह 10 बजे खाली कर दिया गया।

Mahua Moitra News: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार को नई दिल्ली के मकान नंबर 9 बी टेलीग्राफ लेन को आज सुबह 10 बजे तक पूरी तरह से खाली कर दिया।टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के कार्यालय का कहना है कि उनके वकीलों द्वारा संपदा निदेशालय को सौंप दिया। परिसर को अधिकारियों से पहले खाली कर दिया गया था।

उनके वकील ने यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि संपदा निदेशालय ने आधिकारिक बंगला खाली कराने के लिए सुबह एक दल भेजा था और इसके आसपास के इलाके में अवरोधक लगाए थे। मोइत्रा के वकील शादान फरासत ने पत्रकारों से कहा, ‘‘टेलीग्राफ लेन पर महुआ मोइत्रा के बंगले 9बी को प्राधिकारियों के पहुंचने से पहले आज सुबह 10 बजे खाली कर दिया गया।

बेदखल की कोई कार्रवाई नहीं हुई।’’ फरासत ने कहा कि मकान का कब्जा संपदा निदेशालय के अधिकारियों को सौंप दिया गया है। इस सप्ताह की शुरुआत में संपदा निदेशालय ने मोइत्रा को बंगला खाली करने का नोटिस भेजा था। मोइत्रा को पिछले महीने लोकसभा से निष्कासित किया गया था। मोइत्रा को बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली।

उच्च न्यायालय ने संपदा निदेशालय के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और उनसे सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा। न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया ने कहा कि अदालत के समक्ष किसी विशेष नियम का उल्लेख नहीं किया गया है, जो सदस्यता रद्द होने पर सांसदों को सरकारी आवास से बेदखल करने से संबंधित हो।

