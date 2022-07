'मैडम, संसद में केवल एक ही चीज खतरे में है, वह है लोकतंत्र, सोनिया गांधी पर सीतारमण के बयान पर महुआ मोइत्रा का तंज

Highlights महुआ मोइत्रा ने कहा कि सोनिया गांधी को ऐसे घेरा गया जिस तरह झुंड में घेरा जाता है भाजपा सांसदों को सोनिया गांधी से खतरा वाले निर्मला सीतारमण के बयान पर महुआ ने कहा कि खतरा सिर्फ लोकतंत्र को है

नयी दिल्लीः कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की लोकसभा में गुरुवार को हुई नोकझोंक के बाद तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने सोनिया का बचाव करते हुए कहा कि 75 साल की नेता को लोकसभा में घेर लिया गया। अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति मुर्मू को ‘राष्ट्रपत्नी’ कहकर संबोधित किया था। इस पर विवाद शुरू हो गया है और संसद के दोनों सदनों में भाजपा सदस्यों ने इस मामले को लेकर हंगामा किया।

जैसा कि वित्त मंत्री और राज्यसभा सांसद निर्मला सीतारमण ने सोनिया गांधी पर लोकसभा के अंदर आक्रामक होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ लोकसभा सांसदों को खतरा महसूस हुआ जब सोनिया गांधी हमारी वरिष्ठ नेता रमा देवी के पास यह जानने के लिए आईं कि क्या हो रहा था, इस दौरान हमारा एक सदस्य वहां पहुंचा और उन्होंने (सोनिया गांधी) कहा "आप मुझसे बात मत करो"। इस पूरे प्रकरण की गवाह रहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्रीय मंत्री के बयान पर कहा कि संसद में खतरा महसूस करना लोकतंत्र है।

मोइत्रा ने ट्वीट किया, ‘‘उस समय मैं लोकसभा में थी जब 75 वर्षीय वरिष्ठ नेता को इस तरह घेर लिया गया जिस तरह झुंड में घेरा जाता है। उनके सामने टोकाटोकी की गयी। यह सब उस वक्त किया गया जब वह एक और वरिष्ठ महिला नेता जो पीठासीन सभापतियों के पैनल में हैं, की तरफ गयीं और उनसे बात की (मास्क पहने हुए)।’’

मोइत्रा ने कहा, ‘‘प्रेस में भाजपा के झूठे बयान पढ़कर व्यथित हूं।’’ इससे पहले एक ट्वीट में मोइत्रा ने कहा था, ‘‘लोकसभा में सारे नियम हमेशा विपक्ष के लिए ही होते हैं। आज जैसे ही लोकसभा की बैठक शुरू हुई और लोकसभा अध्यक्ष कहते कि बैठिए, तभी भाजपा ने 10 मिनट तक माइक पर कब्जा रखा और आक्षेप लगाए। अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग मानदंड।’’ मोइत्रा ने कहा कि अफसोस है कि माननीय वित्त मंत्री ने पहले दिन संसद में मूल्य वृद्धि और जीएसटी को नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय योजनाबद्ध तबाही पर ध्यान केंद्रित किया। मैडम - आजकल संसद में केवल एक ही खतरा है, वह है लोकतंत्र।"

Pity that Hon’ble FM ignored Price Rise & GST on first day back in Parliament & instead concentrated on orchestrated mayhem.



Madam - the only one feeling threatened in Parliament nowadays is democracy.