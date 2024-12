Maharashtra: संजय राउत ने प्रफुल्ल पटेल पर केंद्र में मंत्री पद के लिए शरद पवार की एनसीपी को तोड़ने का लगाया आरोप

Highlights उन्होंने आरोप लगाया कि पटेल इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं एनसीपी (एसपी) के अजित पवार गुट के पास फिलहाल केवल एक सांसद सुनील तटकरे हैं लेकिन मंत्री पद हासिल करने के लिए कम से कम छह सांसदों की जरूरत है

मुंबई: शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राउत ने दावा किया कि एनसीपी के अजित पवार गुट के पास फिलहाल केवल एक सांसद सुनील तटकरे हैं, लेकिन मंत्री पद हासिल करने के लिए कम से कम छह सांसदों की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि पटेल इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

राउत ने कहा, "शरद पवार ने एनसीपी सांसदों की जीत सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन यह सरकार गठबंधन तोड़ने पर केंद्रित है। प्रफुल्ल पटेल वरिष्ठ पवार के एनसीपी गुट को तोड़कर मंत्री पद हासिल करना चाहते हैं। शरद पवार की विचारधारा मूल रूप से भाजपा और आरएसएस के विपरीत है। हम शरद पवार के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं।"

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रस्ताव को संबोधित करते हुए राउत ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा, "मोदी सरकार अपने स्वार्थ के लिए इस एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। मुझे नहीं लगता कि पीएम मोदी 2029 तक सत्ता में रहेंगे। यह सरकार जम्मू-कश्मीर और बीएमसी में चुनाव कराने में विफल रही है। पीएम मोदी केवल अपने बारे में बात करते हैं और किसी और की नहीं सुनते।"

महाराष्ट्र सरकार के गठन के बावजूद, मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा अभी भी अधूरा है। महायुति गठबंधन के तीनों घटक दल, भाजपा, एनसीपी (अजित पवार गुट) और शिवसेना विभागों के बंटवारे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अजित पवार ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, जिससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि जल्द ही आवंटन को अंतिम रूप दिया जा सकता है।

पवार ने यह भी पुष्टि की कि विभागों का आवंटन 14 दिसंबर तक कर दिया जाएगा। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने उपमुख्यमंत्री के बयान से असहमति जताई और कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख अभी तय नहीं हुई है।

