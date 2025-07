महाराष्ट्र राजनीति हलचलः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले उद्धव ठाकरे, आधे घंटे तक चली मीटिंग, साथ में रहे आदित्य ठाकरे, निकाय चुनाव से पहले...

Highlights आदित्य ठाकरे ने कहा कि यह भेंट मराठी भाषा संबंधी मुद्दों पर चर्चा के लिए की गयी थी। पहली कक्षा से हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में क्यों नहीं थोपा जाना चाहिए। विशेषज्ञों और गैर-राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा लिखे गए लेखों का एक संग्रह दिया।

मुंबईः शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इस दौरान उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। फडणवीस ने एक दिन पहले अपने पूर्व सहयोगी (उद्धव ठाकरे) को (एक कार्यक्रम में) ‘‘इधर आने’’ (राजग में शामिल होने) की पेशकश की थी, जिससे राज्य में राजनीतिक अटकलों का दौर शुरू हो गया है। ठाकरे ने आज विधानपरिषद के सभापति राम शिंदे के कक्ष में फडणवीस से मुलाकात की। लगभग आधे घंटे तक चली इस भेंट में पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और वर्ली से विधायक आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे।

Mumbai, Maharashtra: Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray meets Chief Minister Devendra Fadnavis at the office of Maharashtra Legislative Council Chairman Ram Shinde, reportedly to discuss the Leader of Opposition post pic.twitter.com/b76MkUWbMO

Mumbai, Maharashtra: Chief Minister Devendra Fadnavis and Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray meets at the office of Maharashtra Legislative Council Chairman Ram Shinde, along with Shiv Sena (UBT) leader Aaditya Thackeray and other party leaders pic.twitter.com/ZYBqgnjzSY— IANS (@ians_india) July 17, 2025