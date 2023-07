महाराष्ट्र: मुंबई समेत राज्य के 6 जिलों में बारिश का 'ऑरेंज' अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

Highlights मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट महाराष्ट्र के छह जिलों में भारी बारिश की चेतावनी बारिश से मुंबई में जगह-जगह जलभराव

मुंबई: महाराष्ट्र में मानसून के दस्तक देने के साथ ही भारी बारिश के कारण लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लगातार बारिश के कारण जगह-जगह जलभराव की समस्या पैदा हो गई है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, मुंबई ने सोमवार को भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की और 27 जुलाई तक महाराष्ट्र के छह जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया।

मौसम विभाग ने कहा कि रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, कोल्हापुर और सतारा जिलों में 27 जुलाई तक भारी से भारी बारिश होगी और मुंबई में कल भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

आईएमडी मुंबई ने यह भी भविष्यवाणी की है कि मुंबई, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों में अलग-अलग स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है।

आईएमडी की तरफ से कहा गया कि सुबह 10 बजे नाउकास्ट चेतावनी जारी की गई। अगले 3-4 घंटों के दौरान मुंबई, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों में अलग-अलग स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है।

