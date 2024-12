Maharashtra New CM News: कौन होगा महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री, 4 नवंबर को फैसला?, दिल्ली पहुंचे अजित पवार, दिनभर अपडेट जानिए, देखें वीडियो

Highlights शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को आजाद मैदान में होगा। विधायक दल का नेता चुना है। महायुति में कोई संघर्ष नहीं है। हम उसे स्वीकार करेंगे। नाराजगी की कोई बात नहीं है।

Maharashtra New CM News: महाराष्ट्र में नया मुख्यमंत्री को लेकर पेंच फंसा हुआ। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजित पवारमुंबई से दिल्ली पहुंच गए हैं। इस बीच महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम पर NCP सांसद सुनील तटकरे ने कहा कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रुपाणी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है और उम्मीद है कि शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को आजाद मैदान में होगा। जिस दिन हम सभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे कि उसी दिन यह तय हो गया था कि मुख्यमंत्री भाजपा से होगा।

#WATCH Mumbai: Shiv Sena leader Raju Waghmare says, "After the crushing defeat of the opposition, his mental balance has deteriorated, that is why they are saying anything... If they (opposition) want to do politics even on his (Eknath Shinde's) health, then they should be… pic.twitter.com/oN9YqTHvlt— ANI (@ANI) December 2, 2024