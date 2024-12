Maharashtra New CM News: नतीजे घोषित हुए 8-9 दिन हो गए, मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला नहीं?, आदित्य ठाकरे ने एक्स पर लिखा-प्रिय निर्वाचन आयोग की मदद का अपमान...

Highlights अभी तक राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया गया है? महायुति गठबंधन ने भारी जीत के साथ सत्ता बरकरार रखी। शपथग्रहण पांच दिसंबर की शाम को दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में होगा।

मुंबईः शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता आदित्य ठाकरे ने रविवार को कहा कि विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के एक सप्ताह से अधिक समय बाद भी महायुति द्वारा मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला नहीं किया जाना और सरकार न बना पाना महाराष्ट्र का ‘अपमान’ है। ठाकरे ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ के जरिए सवाल उठाया कि राज्य में अभी तक राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया गया है? महायुति के सबसे बड़े घटक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए ठाकरे ने कहा कि सरकार बनाने का दावा पेश किए बिना ही शपथ ग्रहण की तारीख की एकतरफा घोषणा करना "पूर्ण अराजकता" है।

To not be able to decide on a chief minister, and form government, for more than a week after result day, is not just an insult to Maharashtra (for taking our state so lightly) but also to the assistance provided by their dearest Election Commission.



It seems that rules only…