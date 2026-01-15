Maharashtra Municipal Election 2026: सुबह 11 बजे तक मुंबई में 9 प्रतिशत मतदान, पोलिंग बूथ पर लाइन, वीडियो
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 15, 2026 11:33 IST2026-01-15T11:32:52+5:302026-01-15T11:33:46+5:30
Maharashtra Municipal Election 2026 Voting Live Updates:
मुंबईः महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के लिए मतदान जारी है। वोटों की गिनती 16 जनवरी को होगी। राज्य के 893 वार्डों में 2,869 सीटों के लिए मतदान हो रहा है, जिसमें 15,931 उम्मीदवारों का भविष्य तय होगा, जिनमें मुंबई के 1,700 और पुणे के 1,166 उम्मीदवार शामिल हैं। आज के चुनाव में 34.8 करोड़ मतदाता मतदान के पात्र हैं। मुंबई के अलावा, आज मतदान करने वाले अन्य निगमों में पुणे, पिंपरी-चिंचवड, कोल्हापुर, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, नागपुर, सोलापुर, अमरावती, ठाणे, परभनी आदि शामिल हैं।
VIDEO | BMC polls 2026: After casting his vote, singer Anup Jalota said, "I always cast my vote. It is our responsibility. If we don't vote, we have no right to complain about what the government is or isn't doing. Even after voting, you can rightfully question and suggest.… pic.twitter.com/7E7u7gGPZa— Press Trust of India (@PTI_News) January 15, 2026
VIDEO | Mumbai: MoS Ramdas Athawale on BMC elections, says, “In the BMC elections, we have very high hopes and expectations that the people of Mumbai are with us. Around 60% of non-Marathi people are also with us, and out of the 40% Marathi people, about 20–22% will support us.… pic.twitter.com/YmiKmcHOlJ— Press Trust of India (@PTI_News) January 15, 2026
चुनाव अधिकारियों ने बताया कि मतदान सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ और शाम 5:30 बजे तक चलेगा। बीएमसी में अभी तक सुबह 11 बजे तक 9 प्रतिशत वोट पड़े हैं। मुंबई में भाजपा-शिवसेना, शिवसेना (यूबीटी)-एमएनएस और कांग्रेस-वीबीए गठबंधन के बीच एक रोमांचक त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है।
अविभाजित शिवसेना ने देश के सबसे धनी नगर निकाय, बीएमसी में लगातार 26 वर्षों तक बहुमत बनाए रखा था। बीएमसी का पिछला चुनाव 2017 में हुआ था। उस समय की संयुक्त शिवसेना और भाजपा मुख्य दावेदार थीं। बीएमसी पर नियंत्रण ठाकरे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है।
ठाकरे परिवार के दो अलग-अलग चचेरे भाई - उद्धव और राज - दो दशकों बाद बीएमसी चुनावों के लिए फिर से एकजुट हुए हैं। 2017 के पिछले चुनावों में भाजपा ने 82 सीटें जीती थीं, जबकि शिवसेना ने 84 सीटें जीती थीं।