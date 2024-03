Swara Bhaskar Jan Nyay Padyatra: 'भगवान का नाम लेकर कत्ल कर रहे हैं', फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने कहा

Highlights फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर रविवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुई स्वरा भास्कर ने कहा देश पिछले 10 वर्षों से एक बीमारी से पीड़ित है और वह है नफरत राहुल की यात्रा में उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हुई

Bharat Jodo Nyay Yatra: फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर रविवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि जिस हिंदुस्तान में हम पले-बढ़े हैं जिसमें किसी भी प्रकार भेदभाव नहीं है। लेकिन हमें विभाजित करने का प्रयास हो रहा है, आज सत्ता में एक खास तरह की राजनीति है जो नफरत की राजनीति है। हमारे भगवानों का नाम लेकर नफरत फैलाई जा रही है, मैं एक हिंदू होने के नाते यह समझती हूं कि अगर आप भगवान का नाम लेकर कत्ल कर रहे हैं तो उससे बड़ा पाप कोई नहीं है।

#WATCH | Maharashtra, Mumbai: On Congress MP Rahul Gandhi's 'Bharat Jodo Nyay Yatra', actor Swara Bhasker says, "The two Bharat Jodo Yatras led by him are commendable. I do not know any politician who has traversed through the country to listen to what people have in their… pic.twitter.com/JbMsK19Tmo