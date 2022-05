महाराष्ट्र: मंत्री अनिल परब के सात परिसरों पर ईडी की छापेमारी जारी, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर कार्रवाई

By विशाल कुमार | Published: May 26, 2022 09:25 AM

ईडी के अधिकारी आज सुबह परब के बांद्रा स्थित निजी घर और मरीन स्थित आधिकारिक आवास पहुंचे। इसके साथ ही उनके रत्नागिरी, दपोली और पुणे के परिसरों पर भी छापेमारी चल रही है।

