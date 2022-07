महाराष्ट्र: राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मांगी माफी, कहा- मेरा मराठियों को कम करके आंकने का कोई इरादा नहीं था

Highlights विपक्ष ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर "मराठियों की भावनाओं को आहत करने" का आरोप लगाया। कोश्यारी ने कहा था कि अगर महाराष्ट्र खासकर मुंबई और ठाणे से गुजरातियों और राजस्थानियों को हटा दिया जाता है, तो यहां कोई पैसा नहीं बचेगा। वहीं, अब उनकी ओर से सफाई पेश की गई।

मुंबई: राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के एक भाषण पर भारी आलोचना के बीच महाराष्ट्र में एक और विवाद देखने को मिल रहा है। उनपर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और अन्य ने "मराठियों की भावनाओं को आहत करने" का आरोप लगाया। कोश्यारी ने कहा था कि अगर महाराष्ट्र खासकर मुंबई और ठाणे से गुजरातियों और राजस्थानियों को हटा दिया जाता है, तो यहां कोई पैसा नहीं बचेगा। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी नहीं रह पाएगी।

"Marathi people's contribution is the most in bringing up Maharashtra. Mumbai is the pride of Maharashtra. It is also the financial capital of the country", says Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari';s office clarifying his position regarding his speech in Andheri, Mumbai