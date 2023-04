महाराष्ट्र: संजय राउत के बिजनेस पार्टनर सुजीत पाटकर पर FIR दर्ज, धोखाधड़ी का लगा आरोप

Highlights संजय राउत के बिजनेस पार्टनर के खिलाफ पुणे पुलिस ने दर्ज एफआईआर किरीट सोमैया ने सुजीत पाटकर पर लगाए गंभीर आरोप किरीज सोमैया ने सुजीत पाटकर पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप

पुणे:महाराष्ट्र शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) सासंद संजय राउत के करीबी सहयोगी और बिजनेस पार्टनर सुजीत पाटकर के खिलाफ पुणे पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज की है।

सुजीत पाटकर के खिलाफ कई अन्य लोगों के साथ धोखाधड़ी से शिवाजी नगर पुणे का अनुबंध प्राप्त करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की।

आरोप है कि पुणे के शिवाजी नगर में जंबो कोविड सेंटर का ठेका उन्होंने धोखाधड़ी से हासिल किया है। गौरतलब है कि ये शिकायत भाजपा के किरीट सोमैया ने की है। उन्होंने पुणे पुलिस को धोखाधड़ी के बारे में जानकारी देते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है।

Maharashtra | Pune Police registers FIR under IPC section 420, 406, 465, 467, 468, 471, 511, 34 against Sujit Patkar, Sanjay Raut's business partner, Lifeline Hospital Management Services along with several others for fraudulently obtaining contract of Shivaji Nagar Pune Jumbo…