बंबई हाई कोर्ट से महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को राहत, भ्रष्टाचार मामले में मिली जमानत

Highlights बंबई हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में अनिल देशमुख को जमानत दे दी है। देशमुख ने पिछले महीने विशेष सीबीआई कोर्ट द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने चिकित्सा और अर्हता के आधार पर जमानत देने का अनुरोध किया था।

मुंबई: बंबई हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में अनिल देशमुख को जमानत दे दी है। देशमुख ने पिछले महीने विशेष सीबीआई कोर्ट द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ऐसे में हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि देशमुख की सेहत को देखते हुए प्रथमदृष्टया उसकी राय है कि भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग मामले में दाखिल उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने चिकित्सा और अर्हता के आधार पर जमानत देने का अनुरोध किया था। देशमुख की जमानत अर्जी पर हुई सुनवाई के दौरान उनके वकील विक्रम चौधरी ने न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की एकल पीठ से कहा था कि पूर्व मंत्री का इलाज जारी है। लेकिन वह कई बीमारियों से ग्रस्त हैं और उन्हें नियमित इलाज और देखरेख की जरूरत है।

Bombay High Court grants bail to Maharashtra Former Home Minister and NCP leader Anil Deshmukh in a corruption case filed by CBI. pic.twitter.com/B9BrziGRoN