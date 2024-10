Maharashtra Election Date 2024: 288 सीट, 9.63 करोड़ वोटर और 100186 लाख बूथ, 20 नवंबर को मतदान और 23 को मतगणना, जानें मुख्य बातें

Highlights Maharashtra, Jharkhand Election Date 2024 Live: मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि मतदान केंद्र पर सभी सुविधा होंगी। Maharashtra, Jharkhand Election Date 2024 Live: महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। Maharashtra, Jharkhand Election Date 2024 Live: राजनीतिक दलों के बीच मुकाबले का मंच तैयार होगा।

Maharashtra Election Date 2024 Live: निर्वाचन आयोग मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा कर रहा है। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीट हैं और 9.63 करोड़ वोटर हैं और 100186 लाख बूथ बनाए जाएंगे। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को मतगणना होगी। महाराष्ट्र में महिला बूथ बनाया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि मतदान केंद्र पर सभी सुविधा होंगी। राजनीतिक दलों के बीच मुकाबले का मंच तैयार होगा। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है।

#WATCH | Delhi: CEC Rajiv Kumar says, "First of all I would like to congratulate voters in Haryana and J&K for their empowered participation in the polling. The people of J&K made the festival of democracy historic. They participated in large numbers, used their right to exercise… pic.twitter.com/S2jiNVwyhC — ANI (@ANI) October 15, 2024

9.63 crore eligible voters in Maharashtra, 2.6 crore in Jharkhand: CEC Rajiv Kumar— Press Trust of India (@PTI_News) October 15, 2024

महाराष्ट्र में सभी 288 विधानसभा सीट के लिए एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा तथा मतगणना 23 नवंबर को होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने मंगलवार को राज्यसभा विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में एक चरण में विधानसभा चुनाव होगा। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, महाराष्ट्र में 22 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी तथा नामांकन की आखिरी तिथि 29 अक्टूबर होगी। कुमार ने बताया कि नामांकन पत्र चार नवंबर, 2024 तक वापस लिए जा सकते हैं।

VIDEO | "On behalf of the Election Commision of India, we thank all the voters of Jammu and Kashmir and Haryana for strongly participating in polls. People of Jammu and Kashmir have made festival of democracy historic. As the world's biggest democracy, India is setting gold… pic.twitter.com/Hyr9RzZyAm — Press Trust of India (@PTI_News) October 15, 2024

VIDEO | Chief Election Commissioner of India Rajiv Kumar, along with Election Commissioners Gyanesh Kumar and Sukhbir Singh Sandhu, addresses press conference to announce the schedule for Jharkhand and Maharashtra Assembly polls. #MaharashtraElection2024#JharkhandElection2024pic.twitter.com/JitUqb5HVR— Press Trust of India (@PTI_News) October 15, 2024

कुमार ने बताया कि प्रदेश में 20 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को मतगणना होगी। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। महाराष्ट्र में फिलहाल महायुति गठबंधन की सरकार है, जिसके मुखिया शिवसेना के एकनाथ शिंदे हैं। इस सत्ताधारी गठबंधन में शिवसेना के अलावा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है।

दूसरी तरफ, विपक्षी गठबंधन महा विकास आघाडी (एमवीए) है। इसमें उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी), कांग्रेस और वरिष्ठ नेता शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) शामिल है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति बिल्कुल बदल गई है।

साल 2019 का विधानसभा चुनाव भाजपा और अविभाजित शिवसेना ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के बैनर तले साथ मिलकर लड़ा था। राज्य की 288 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा ने 165 सीट पर उम्मीदवार उतारे थे और वह 105 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी।

शिवसेना ने 126 सीट पर चुनाव लड़ा था और उसे 56 पर जीत मिली थी। दूसरी तरफ, कांग्रेस ने 147 सीट पर उम्मीदवार उतारे थे और उसे 44 सीट पर जीत मिली थी, जबकि राकांपा को 121 में से 54 सीट पर जीत हासिल हुई थी।

