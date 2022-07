महाराष्ट्र: एकनाथ शिंदे फ्लोर टेस्ट में हुए पास, समर्थन में 164 वोट, विधानसभा में लगे 'ईडी-ईडी' के नारे

Highlights महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे सरकार के समर्थन में 164 और विरोध में 99 वोट पड़े। कल तक उद्धव ठाकरे गुट में रहे शिवसेना विधायक संतोष बांगड़ ने भी शिंदे के समर्थन में वोट दिया।

मुंबई: महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में सोमवार को विश्वास मत हासिल कर लिया। उनके पक्ष में 164 वोट पड़े। वहीं, विपक्ष में 99 मत पड़े। तीन सदस्य वोटिंग के दौरान गैरहाजिर रहे।

इसके अलावा उद्धव ठाकरे को एक और झटका मिला जब कल तक उनके कैम्प में नजर आ रहे विधायक संतोष बांगड़ ने आज शिंदे सरकार के समर्थन में वोट दिया। वे बागी विधायकों के साथ ही होटल से आज सुबह विधान भवन पहुंचे थे। इसके बाद से ही उनके पाला बदलने की अटकलें लगाई जा रही थी।

इसके अलावा ठाकरे गुट के एक और विधायक श्यामसुंदर शिंदे ने भी एकनाथ शिंदे के समर्थन में वोट किया।विधानसभा में वोटिंग के दौरान कुछ हंगामा भी देखने को मिला जब उद्धव गुट ने ईडी-ईडी के नारे लगाने शुरू कर दिए।

विश्वास मत पर इससे पहले विधानसभा में ध्वनिमत से बहुमत साबित करने की बात स्पीकर राहुल नार्वेकर की ओर कह गई। हालांकि इस पर विपक्ष की ओर से एतराज जताया गया। इसके बाद वोटिंग की प्रकिया शुरू हुई। इसके तहत दोनों गुटों के विधायकों को अलग-अलग बैठाकर हेडकाउंट किया गया।

#WATCH | Santosh Bangar supported the Trust vote and was hooted at by the MLAs on the Opposition benches.



Bangar was in the Uddhav Thackeray camp of Shiv Sena until yesterday and was seen in the Eknath Shinde camp today. pic.twitter.com/FDewzcw0fB