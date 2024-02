महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेन्द्र फड़नवीस को जान से मारने की धमकी; सांताक्रूज पुलिस ने योगेश सावंत को गिरफ्तार किया

Highlights सांताक्रूज़ पुलिस स्टेशन ने योगेश सावंत को गिरफ्तार कर लिया सावंत ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फड़णवीस को जान से मारने की धमकी दी थी उन्हें अदालत में पेश किया गया और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया

मुंबई: सांताक्रूज़ पुलिस स्टेशन ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जिसने कथित तौर पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को जान से मारने की धमकी दी थी। यह गिरफ्तारी सावंत की अपने सोशल मीडिया पेज पर एक विवादास्पद वीडियो साझा करने में कथित संलिप्तता के कारण हुई है। उन्होंने फड़णवीस को जान से मारने की धमकी दी थी।

मुंबई पुलिस ने कहा कि सावंत को अदालत में पेश किया गया और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, मुंबई पुलिस ने फड़नवीस के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 (ए), 500, 505 (3), 506 (2) और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की है।

