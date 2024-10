महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल ने मंत्रालय की तीसरी मंजिल से लगाई छलांग, सुरक्षा जाल में गिरे, देखें वीडियो

Highlights छलांग लगाने के बाद नरहरि जिरवाल को सुरक्षा जाल से बचाए जाने के कई दृश्य इंटरनेट पर सामने आए हैं। उन्होंने 30 सितंबर से प्रशासनिक मुख्यालय, मंत्रालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना देने की अपनी योजना की घोषणा की थी। उनके विरोध का उद्देश्य आदिवासी विधायकों द्वारा उठाई गई चिंताओं के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया की कमी को उजागर करना था।

मुंबई: महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर और अजीत पवार गुट के विधायक नरहरि जिरवाल ने सेफ्टी ग्रेट पर उतरने के बाद मंत्रालय भवन की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। यह घटना अनुसूचित जनजाति (एसटी) आरक्षण कोटा में धननगर समुदाय को शामिल करने के खिलाफ आदिवासी विधायकों के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई। छलांग लगाने के बाद नरहरि जिरवाल को सुरक्षा जाल से बचाए जाने के कई दृश्य इंटरनेट पर सामने आए हैं।

एनसीपी विधायक और अन्य नेताओं को इमारत के सुरक्षा जाल में गिरे हुए देखा जा सकता है, जबकि अधिकारियों को उन तक पहुंचने और उन्हें सुरक्षा में लाने का प्रयास करते देखा जा सकता है।

#WATCH | NCP leader Ajit Pawar faction MLA and deputy speaker Narhari Jhirwal jumped from the third floor of Maharashtra's Mantralaya and got stuck on the safety net. Police present at the spot. Details awaited pic.twitter.com/nYoN0E8F16 — ANI (@ANI) October 4, 2024

हाल ही में जब महाराष्ट्र सरकार आगामी विधानसभा चुनावों से पहले धनगर समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की तैयारी कर रही थी, डिंडोरी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वरिष्ठ आदिवासी विधायक जिरवाल ने इस मुद्दे पर राज्य के दृष्टिकोण पर अपना असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने 30 सितंबर से प्रशासनिक मुख्यालय, मंत्रालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना देने की अपनी योजना की घोषणा की थी।

उनके विरोध का उद्देश्य आदिवासी विधायकों द्वारा उठाई गई चिंताओं के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया की कमी को उजागर करना था।

जिरवाल की सीएम शिंदे से मांगें

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, जिरवाल के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लिखे पत्र में दो प्रमुख मांगों को रेखांकित किया गया है: PESA (अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार के प्रावधान) अधिनियम के तहत अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया की बहाली और ऐसा करने से परहेज करने का आह्वान। धनगरों को एसटी सूची में शामिल करने का असंवैधानिक निर्णय।

#Maharastra#Politics#Mumbai#Mantralaya



Adivasi MLAs protesting on protective net in Manatralaya.

They are protesting against Dhangar community getting reservation in ST category. pic.twitter.com/KzpkAMLLdc — Mayuresh Ganapatye (@mayuganapatye) October 4, 2024

जिरवाल ने धनगर आरक्षण पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) की रिपोर्ट जारी करने का भी आह्वान किया, जो समुदाय की एसटी स्थिति के आसपास की बहस का केंद्र बिंदु रहा है।

मुद्दा किस बारे में है?

धनगर समुदाय, जो वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का दर्जा रखता है, का तर्क है कि एसटी श्रेणी के तहत सूचीबद्ध धनगड़ जनजाति धनगरों के समान है, और एक वर्तनी त्रुटि ने उन्हें एसटी लाभों से अन्यायपूर्ण रूप से बाहर कर दिया है।

इन दावों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट दोनों ने समुदाय की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। धनगर, जो बड़े पैमाने पर पश्चिमी महाराष्ट्र में केंद्रित हैं, 25-30 विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखते हैं, जिससे यह मुद्दा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है।

Mumbai, Maharashtra: A man attempted suicide at Mumbai's Mantralaya but fell onto the safety net installed there. Police quickly arrived at the scene. The incident occurred coinciding with the ongoing Maharashtra Cabinet meeting. pic.twitter.com/NH0LexLOZM — IANS (@ians_india) October 4, 2024

दो सप्ताह पहले मुख्यमंत्री शिंदे ने धनगर नेताओं से मुलाकात की थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि अन्य समुदायों के हितों को नुकसान पहुंचाए बिना उनकी चिंताओं का समाधान किया जाएगा।

मंत्री शंभुराज देसाई ने धनगरों को एसटी का दर्जा देने के लिए एक सरकारी प्रस्ताव का संकेत दिया, जिससे आदिवासी समूहों के बीच अशांति और बढ़ गई। जवाब में, आदिवासी नेताओं ने मुंबई में एक बैठक की, जिससे संभावित कदम पर उनका विरोध बढ़ गया।

