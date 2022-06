Maharashtra Crisis: मुख्यमंत्री ठाकरे का एक्शन, गुवाहाटी के होटल में ठहरे नौ बागी मंत्रियों के विभाग अन्य मंत्रियों को आवंटित, देखें लिस्ट

Highlights शिवसेना के नौ मंत्री अब एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले बागी गुट में शामिल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे, अनिल परब और सुभाष देसाई शामिल हैं। आदित्य को छोड़कर शेष तीन विधान परिषद के सदस्य (एमएलसी) हैं।

Maharashtra Crisis: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों पर एक्शन की शुरुआत कर दी है। ठाकरे ने गुवाहाटी के होटल में ठहरे हुए नौ बागी मंत्रियों के विभाग अन्य मंत्रियों को आवंटित कर दिए हैं। उदय सामंत के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को आदित्य ठाकरे को दोबारा सौंपा गया।

एकनाथ शिंदे के शहरी विकास, लोक निर्माण विभाग (सार्वजनिक उपक्रम) सुभाष देसाई को फिर से सौंपा गया। गुलाबराव पाटिल का जलापूर्ति एवं स्वच्छता विभाग अनिल परब को दिया गया। संदीपनराव भूमरे को दादाजी भूसे का कृषि विभाग दिया है।

आधिकारिक बयान के अनुसार, बागी मंत्रियों के विभाग अन्य मंत्रियों को इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि प्रशासन चलाने में आसानी हो। महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में शिवसेना के नौ मंत्री अब एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले बागी गुट में शामिल हो चुके हैं। शिवसेना में अब चार कैबिनेट मंत्री हैं जिनमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे, अनिल परब और सुभाष देसाई शामिल हैं।

Maharashtra portfolio reshuffle | Higher and Technical Education Department of Uday Samant reassigned to Aaditya Thackeray

आदित्य को छोड़कर शेष तीन विधान परिषद के सदस्य (एमएलसी) हैं। शिवसेना के अगुवाई वाली महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार में बगावत से पहले, पार्टी के 10 कैबिनेट मंत्री और चार राज्य मंत्री थे। सभी चार राज्य मंत्री असम के गुवाहाटी के होटल में डेरा डाले हुए हैं।

MVA govt has lost majority as 38 MLAs have withdrawn support: Rebel Shinde in SC plea



Read @ANI Story | https://t.co/8iK8MzQSGP

#MVAGovt#RebelMLAs#EknathShinde#MaharashtraPolitcalCrisispic.twitter.com/9CY5NyaQXE