अगले सप्ताह करेंगे मंत्रिमंडल विस्तार, सीएम एकनाथ शिंदे बोले-40 विधायक हो सकते हैं मंत्री

नई दिल्लीः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को कहा कि वह उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के साथ विचार-विमर्श के बाद अगले सप्ताह अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। सीएम ने कहा कि 40 विधायक मंत्री बन सकते हैं। भाजपा से 25 लोग मंत्री बनेंगे।

साथ ही उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा करने और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ गठबंधन में अगला चुनाव जीतने का भी भरोसा जताया। राष्ट्रीय राजधानी के दौरे पर आये शिंदे ने पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे के मध्यावधि चुनाव कराने के आह्वान को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि राज्य सरकार मजबूत है और 288 सदस्यीय विधानसभा में उसे 164 विधायकों का समर्थन है, जबकि विपक्ष के पास सिर्फ 99 विधायक हैं।

एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फड़नवीस ने शनिवार को यहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा से भी मुलाकात की। शिंदे और फड़नवीस शनिवार शाम पंढरपुर के रास्ते पुणे के लिए रवाना हुए, जहां मुख्यमंत्री आषाढ़ एकादशी के अवसर पर भगवान विट्ठल की पूजा करेंगे।

माना जा रहा है कि शाह के साथ चर्चा भाजपा एवं शिवसेना के शिंदे गुट के साथ सत्ता साझेदारी फार्मूले के इर्द-गिर्द केंद्रित रही। वहीं, संवाददाता सम्मेलन में जब फडणवीस से उपमुख्यमंत्री पद पर उनकी ‘‘पदावनति’’ को लेकर सवाल किया गया, तो भाजपा नेता ने कहा कि उन्होंने केवल अपनी पार्टी के निर्देशों का पालन किया।

