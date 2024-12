Maharashtra Cabinet Expansion: देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट का आज शाम 4 बजे शपथ ग्रहण, 32 विधायकों के शपथ लेने की उम्मीद

Maharashtra Cabinet Expansion: महाराष्ट्र में आज महायुति सरकार की कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट में करीबन 32 विधायकों के शपथ लेने की उम्मीद है। भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार रविवार शाम को नागपुर के राजभवन में होगा। समारोह आज शाम 4 बजे निर्धारित है।

जानकारी के अनुसार, भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि समारोह में लगभग 30 से 32 मंत्रियों के शपथ लेने की उम्मीद है। महाराष्ट्र राज्य सरकार में, मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित कुल 43 मंत्री हो सकते हैं।

#VIDEO | #NAGPUR | Maharashtra Deputy CM and NCP chief Ajit Pawar arrives in Nagpur, ahead of the state cabinet expansion today.@AjitPawarSpeaks#Cabinetexpansion#AjitPawar#Mahayuti#MaharashtraCM#DeputyCM#Maharashtra#cabinetbriefpic.twitter.com/P5FLPFEcSQ