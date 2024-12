Maharashtra Cabinet expansion: कैबिनेट विस्तार से ठीक पहले आदित्य ठाकरे का सीएम देवेंद्र फडणवीस से अनुरोध

Highlights कथित घोटाला बीएमसी की 400 किलोमीटर लंबी सड़क कंक्रीटीकरण परियोजना से जुड़ा है जिसके खिलाफ आदित्य ठाकरे ने जनवरी 2023 में आवाज उठाई थी उन्होंने तत्कालीन बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल को एक पत्र भी लिखा था

Maharashtra Cabinet expansion: शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में सड़क घोटाले में कथित संलिप्तता के कारण पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दो अन्य पूर्व मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर करने का आग्रह किया। ठाकरे ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मंगल प्रभात लोढ़ा के साथ-साथ दीपक केसरकर पर भी निशाना साधा है, जिसे उन्होंने 12,000 करोड़ रुपये का घोटाला बताया है। ठाकरे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "अगर भाजपा सरकार सड़क घोटाले पर कार्रवाई करने के लिए गंभीर है, तो उन्हें तत्कालीन अवैध सीएम शिंदे और शिंदे शासन के दो संरक्षक मंत्रियों- लोढ़ा और केसरकर को कैबिनेट से बाहर रखना चाहिए।"

उन्होंने यह भी बताया कि भाजपा भी घटिया सड़क निर्माण पर बोल रही है और एसआईटी जांच की मांग कर रही है, जो उनकी बात को और पुख्ता करता है। उन्होंने कहा, "यह मुंबई की मेहनत की कमाई थी। बर्बाद हो गई। ठेकेदारों और राजनेताओं को अपनी जेबें भरने के लिए। मैंने पिछले 2 सालों से उनका पर्दाफाश किया, लेकिन भाजपा ने उस शासन का समर्थन किया।" ठाकरे ने मुख्यमंत्री से कथित सड़क घोटाले की औपचारिक जांच शुरू करने का आग्रह किया।

If the bjp government is serious about acting on the road scam, they must keep the then illegal cm shinde and 2 guardian ministers of Shinde’s regime- Lodha and Kesarkar, out of the cabinet.



More so, the fact that the bjp is also speaking about shoddy road work and asking for…