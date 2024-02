महाराष्ट्र: BJP विधायक गणपत गायकवाड़ गिरफ्तार, कोर्ट में आज होगी पेशी

ठाणे: महाराष्ट्र के उल्हासनगर पुलिस स्टेशन फायरिंग मामले में बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ को शनिवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी एमएल के साथ अन्य तीन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि गायकवाड़ को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल वह पुलिस की गिरफ्त में हैं और उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया है।

#WATCH | Ulhasnagar firing incident | Arrested BJP MLA Ganpat Gaikwad being brought out of police station for medical examination. He will be produced before court today. Three people, including Gaikwad have been arrested in connection with the incident.



DCP Sudhakar Pathare… pic.twitter.com/HIWIzyfg25 — ANI (@ANI) February 3, 2024

जानकारी के अनुसार, उल्हासनगर में शुक्रवार देर रात बीजेपी विधायक गणेश गायकवाड़ ने कथित तौर पर शिवसेना नेता महेश गायकवाड़ को गोली मार दी। थाने के भीतर हुए विवाद से हंगामा मच गया।

गोलीबारी हिल लाइन पुलिस स्टेशन में एक वरिष्ठ पुलिसकर्मी के केबिन के अंदर हुई, जहां दो राजनेता और उनके समर्थक लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवाद पर शिकायत दर्ज कराने के लिए एकत्र हुए थे। गोलीबारी के कारण यूबीटी नेता गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया।

पुलिस ने क्या कहा?

डीसीपी सुधाकर पठारे ने कहा, " महेश गायकवाड़ और गणपत गायकवाड़ के बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो गया और वे शिकायत करने के लिए पुलिस स्टेशन आए। उसी समय उनके बीच बातचीत हुई और गणपत गायकवाड़ ने महेश गायकवाड़ और उनके लोगों पर गोली चला दी। जांच चल रही है।"

#WATCH | Thane, Maharashtra: Sudhakar Pathare, DCP says, "Mahesh Gaikwad and Ganpat Gaikwad had differences about something and they came to the Police station to give complaint. At that time, they had a talk and Ganpat Gaikwad fired at Mahesh Gaikwad and his people. 2 people… pic.twitter.com/Qw2Q9iUHHz — ANI (@ANI) February 2, 2024

यूबीटी नेता ने कही ये बात

इस बीच, शिवसेना (यूबीटी) नेता आनंद दुबे ने '3 इंजन सरकार' को निशाने पर लेते हुए कहा कि ''यह फायरिंग पुलिस स्टेशन के अंदर हुई है, जिसने गोली चलाई वह बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ थे और जिसे गोली लगी है वह शिव सेना शिंदे गुट के नेता महेश गायकवाड़ थे।''

#WATCH | On Ulhasnagar firing incident, Shiv Sena (UBT) leader Anand Dubey says, " This firing has taken place inside the Police station. The one who opened fire was BJP MLA Ganpat Gaikwad, the one who was shot at was Shiv Sena Shinde Faction leader Mahesh Gaikwad. It is… https://t.co/TUSbgwzlegpic.twitter.com/yWfxpT1t4V — ANI (@ANI) February 2, 2024

उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस विधायक को लाखों लोगों के कल्याण के लिए काम करने की जरूरत है, वह लोगों को गोली मार रहा है। 3 इंजन वाली सरकार में, दो पार्टियों के नेता लड़ रहे हैं और एक-दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं।

बताया जा रहा है कि पिछले साल से, दोनों गायकवाड़ कल्याण पूर्व विधानसभा की उम्मीदवारी को लेकर रस्साकशी में हैं। दोनों एक-दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते और फायरिंग की घटना दोनों के बीच की दुश्मनी के कारण होने की आशंका जताई जा रही है।

