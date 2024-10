Maharashtra Assembly Elections 2024: वंचित बहुजन आघाडी अपने 16 उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की

Maharashtra Assembly Elections 2024: वंचित बहुजन आघाडी ने सोमवार को आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपने 16 उम्मीदवारों की पांचवीं सूची की घोषणा की है। प्रकाश अंबेडकर की अगुआई वाली वीबीए ने बारामती में भी चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जहां उपमुख्यमंत्री अजित पवार मौजूदा विधायक हैं और उन्हें फिर से टिकट दिए जाने की संभावना है।

सूची में नवी मुंबई के ऐरोली और मुंबई उपनगरों की सात सीटें शामिल हैं: जोगेश्वरी पूर्व, डिंडोशी, मलाड, अंधेरी पूर्व, घाटकोपर पश्चिम, घाटकोपर पूर्व और चेंबूर। वीबीए ने बारामती से मंगलदास निकालजे को मैदान में उतारा है। अगर अजीत पवार बारामती से फिर से चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं, तो उन्हें एक और मजबूत उम्मीदवार मिलेगा।

Vanchit Bahujan Aaghadi announces a list of 16 candidates for the upcoming Maharashtra Assembly elections



Elections in Maharashtra will be held on November 20, while the counting of votes will take place on November 23. pic.twitter.com/Bhl7ypsGpy