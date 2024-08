Maharashtra Assembly Elections 2024: 10 दिन में दूसरी मुलाकात, महाराष्ट्र में फिर से होगा खेला!, सीएम शिंदे से मिले पवार और ठाकरे, जानें पूरा माजरा

Highlights Maharashtra Assembly Elections 2024: विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने की घोषणा की है। Maharashtra Assembly Elections 2024: राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन किया था। Maharashtra Assembly Elections 2024: अजित पवार और अमित शाह की मुलाकात हुई थी।

Maharashtra Assembly Elections 2024: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में राजनीति हलचल तेज हो गई है। एक माह के अंदर दूसरी बार शरद पवार सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। पवार के साथ मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी थे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव जल्द होने वाला है। राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन किया था। विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने की घोषणा की है। सीट बंटवारे को लेकर हाल ही में अजित पवार और अमित शाह की मुलाकात हुई थी। 22 जुलाई को भी पवार और सीएम शिंदे ने मुलाकात की थी।

इस साल के अंत में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को शरद पवार और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अनुसार शरद पवार ने वर्षा बंगले में महाराष्ट्र के सीएम शिंदे से मुलाकात की और मराठा आरक्षण के मुद्दों सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की।

Significant meeting of CM Eknath Shinde with two Maratha leaders - Sharad Pawar & Raj Thackeray amidst Maratha reservation row. Sharad Pawar continues to engage with Mahayuti Govt especially CM Eknath Shinde for state issues. Raj Thackeray discussed redevelopment of chawls.

राज ठाकरे ने मुंबई में सीएम के आधिकारिक आवास वर्षा बंगले पर शिंदे से मुलाकात भी की। दो मराठा नेताओं पवार और शिंदे ने मुलाकात की। मराठा आरक्षण का मुद्दा विधानसभा चुनाव में अहम होगा। शरद पवार महा विकास अघाड़ी के एकमात्र नेता हैं, जो महायुति के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। खासकर सीएम शिंदे के साथ अकसर फोन पर बात करते हैं।

Sharad Pawar And Maharashtra CM Shri Eknath Shinde Met over the Maratha Reservation and Other Political Discussion Chief Minister Shri @mieknathshinde Ji Managing Maharashtra Politics in a efficient way

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे उनके बेहद आलोचक हैं। महायुति गठबंधन छोड़ने की इच्छा व्यक्त करने के बाद सीएम शिंदे के साथ राज ठाकरे की यह पहली मुलाकात है। वह 'चॉल' के पुनर्विकास के मामलों पर शिंदे के साथ बातचीत करने गए थे। बैठक में महाराष्ट्र सरकार के कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा था।

This is Raj Thackeray's first meeting with CM Shinde on the issue of redevelopment of Marathi Manus Chawls after expressing his desire to exit the Mahayuti.



Why does Thackeray sahab think of the public only during elections?