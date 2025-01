Mahakumbh Stampede: भगदड़ के बाद ज्यादा अधिकारियों की तैनाती, सीएम योगी ने की 3 सदस्यीय कमेटी से न्यायिक जांच की घोषणा; नए निर्देश किए जारी

Mahakumbh Stampede:प्रयागराज के महाकुंभ मेले में भगदड़ के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीड़ प्रबंधन, यातायात प्रवाह, श्रद्धालुओं की भीड़ को रोकने और विभागों के बीच समन्वय को लेकर कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

आधिकारिक बयान के अनुसार, उन्होंने कुंभ 2019 के दौरान प्रयागराज के संभागीय आयुक्त के रूप में कार्य करने वाले आशीष गोयल और एडीए के पूर्व उपाध्यक्ष भानु गोस्वामी को व्यवस्थाओं को और मजबूत करने के लिए तैनात करने का आदेश दिया है। आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को आज महाकुंभ मेले की व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा करने को भी कहा है।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने इस घटना की जांच के आदेश दिए थे। यूपी सीएम ने भगदड़ की न्यायिक जांच की घोषणा की, जिसमें 30 लोगों की जान चली गई। संगम क्षेत्र में भोर से पहले भगदड़ तब हुई, जब लाखों तीर्थयात्री मौनी अमावस्या के अवसर पर पवित्र स्नान करने के लिए जगह पाने के लिए धक्का-मुक्की कर रहे थे, जिसे मेले के दौरान सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा, "घटना हृदय विदारक है। हम उन सभी परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। हम कल रात से ही प्रशासन के लगातार संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस, प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य सभी व्यवस्थाएं जो की जा सकती थीं, वहां तैनात कर दी गई हैं।"

"Heart wrenching incident...": CM Yogi offers condolences to families of deceased, announces Rs 25 lakh assistance for kins



