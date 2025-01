Mahakumbh Stampede 2025: महाकुंभ में रात 1-2 बजे के बीच भगदड़ में 30 लोगों की जान गई?, 25 की पहचान, 60 घायल, प्रशासन ने जारी किया आंकड़ा

Highlights Mahakumbh Stampede 2025 Live: घायलों को मेला क्षेत्र में स्थापित केंद्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। Mahakumbh Stampede 2025 Live: अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भगदड़ को विपक्ष की ‘ साजिश ’ बताते हुए इसे जांच का विषय करार दिया है। Mahakumbh Stampede 2025 Live: एक पोस्ट में कहा कि वह उत्तर प्रदेश सरकार के साथ निरंतर संपर्क में बने हुए हैं।

Mahakumbh Stampede 2025 Live: मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज महाकुंभ के संगम क्षेत्र में बुधवार तड़के पवित्र स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के पहुंचने से मची भगदड़ में 30 लोगों की जान चली गई। महाकुंभ नगर के डीआईजी वैभव कृष्ण ने कहा कि महाकुंभ में रात 1 से 2 बजे के बीच हुई भगदड़ में 30 लोगों की जान चली गई है। 25 लोगों की पहचान हो चुकी है और बाकी 5 की पहचान की जा रही है। इस हादसे में 60 लोग घायल हुए हैं। घटना के करीब 16 घंटे बाद एक प्रेस वार्ता में पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीजीआई) वैभव कृष्ण ने बताया कि भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई है।

Prayagraj, UP: 30 people have lost their lives in the Maha Kumbh stampede that took place between 1-2 AM. 25 people have been identified and the identification of the remaining 5 is being done: DIG Mahakumbh, Vaibhav Krishna pic.twitter.com/9CqHORT0wt — ANI (@ANI) January 29, 2025

#WATCH | Prayagraj #MahaKumbh2025 | DIG Mahakumbh, Vaibhav Krishna says, "Juna Akhara and two other Akharas are going for Amrit Snan now. Everything is peaceful, situation is under control. Since there were a lot of devotees, the Akharas proposed to us that they would delay their… pic.twitter.com/nfjFLP4zmv— ANI (@ANI) January 29, 2025

डीआईजी के मुताबिक, 36 घायलों का अभी इलाज चल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस ‘हादसे’ को ‘अत्यंत दुखद’ करार दिया और इसमें अपने परिजनों को खोने वाले श्रद्धालुओं के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की।

#WATCH | Prayagraj, UP | At #MahaKumbh2025 on the occassion of Mauni Amavasya, President of Akhil Bharatiya Akhada Parishad, Mahant Ravindra Puri says, "We are going for the 'Amrit Snan.' Thousands of sants and naga sanyasis are accompanying me. We'll clear the ghats soon so… pic.twitter.com/cDlciZ19oX — ANI (@ANI) January 29, 2025

मुख्यमंत्री ने भगदड़ के बाद स्थिति की समीक्षा के लिए लखनऊ में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक समेत अनेक वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि हादसे में कुछ श्रद्धालु ‘गंभीर रूप से घायल’ हुए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘रात में एक से दो बजे के बीच अखाड़ा मार्ग पर, जहां से अमृत स्नान की दृष्टि से बैरिकेड्स लगाए गए थे।

उनको फांदकर आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उपचार की व्यवस्था की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं।’’ भगदड़ के कारण संगम में अखाड़ों का स्नान सुबह के बजाय दोपहर करीब ढाई बजे शुरू हुआ। विभिन्न अखाड़ों के साधुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगायी।

Maha Kumbh 2025: Over 57 million devotees take holy dip at Triveni Sangam on Mauni Amavasya



Read @ANI Story | https://t.co/pYw26WqDGH#Mahakumbh#MauniAmavasyapic.twitter.com/dloEK2ykvP — ANI Digital (@ani_digital) January 29, 2025

बाद में दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर करतार नगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, ‘जो दुःखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोट भी आई है। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।’

उन्होंने कहा, ‘मैं उत्तर प्रदेश सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हुए हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावटें आई थी। लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रुप से श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। मैं एक बार फिर परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं।’

शाह ने ' एक्स ' पर एक पोस्ट में कहा कि इस ‘दुखद हादसे’ से वह अत्यंत व्यथित हैं। उन्होंने कहा , ‘इस दुर्घटना में जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें यह दुख सहने की शक्ति दें। घायलों का अस्पतालों में उपचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हूं।’

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगदड़ के बाद स्थिति की समीक्षा के लिए लखनऊ में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक समेत अनेक वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि हादसे में कुछ श्रद्धालु ‘ गंभीर रूप से घायल ’ हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हादसे के बाद प्रात : काल से ही प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग चार बार हाल-चाल लिया है।

कर्नाटक की एक श्रद्धालु सरोजिनी ने कहा , ‘हम दो बसों में 60 लोग आए थे। अचानक भीड़ में धक्का-मुक्की होने लगी और हम फंस गए। हममें से बहुत से लोग गिर गए और भीड़ बेकाबू हो गई।’ महिला ने ‘बताया , ‘भागने का कोई मौका नहीं था, हर तरफ से धक्का-मुक्की हो रही थी।’

मध्य प्रदेश के छतरपुर से आये एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी मां घायल हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है जबकि मेघालय से आया एक अधेड़ दंपत्ति पत्रकारों को भगदड़ में फंसने के अपने भयावह अनुभव के बारे में बता रहा था। भगदड़ में घायल हुए अपने बच्चों का इलाज कराने अस्पताल पहुंची एक महिला ने आपबीती सुनाते हुए दावा किया कि जाने के लिए कोई जगह नहीं थी।

