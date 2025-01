Mahakumbh 2025: 13 अखाड़ा लगा रहे डुबकी?, मौनी अमावस्या पर्व पर अमृत स्नान शुरू, हेलीकॉप्टर से पुष्प बारिश, देखें वीडियो

Highlights Mahakumbh Stampede 2025 Live: श्रद्धालु डुबकी लगाने के लिए एकत्र हों। Mahakumbh Stampede 2025 Live: योगी सरकार हेलीकॉप्टर से पुष्प बारिश कर रही है। Mahakumbh Stampede 2025 Live: कुंभ क्षेत्र में कहीं भी पवित्र स्नान करें।

Mahakumbh Stampede 2025 Live: मौनी अमावस्या पर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि देश के तीनों शंकराचार्य आज यहां पवित्र स्नान करने जा रहे हैं। कल देर रात हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और सभी दुखी हैं लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो। मैं श्रद्धालुओं से अपील करता हूं कि वे धैर्य रखें और कुंभ क्षेत्र में कहीं भी पवित्र स्नान करें। ऐसा कोई विशेष स्थान नहीं है जहां श्रद्धालु डुबकी लगाने के लिए एकत्र हों। योगी सरकार हेलीकॉप्टर से पुष्प बारिश कर रही है।

VIDEO | Maha Kumbh 2025: Helicopter showers flower petals on seers, saints as they head towards Sangam, Prayagraj. They are going to take the sacred 'Amrit Snan' on the occasion of Mauni Amavasya.#MahaKumbh2025#MahaKumbhWithPTI



(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/FAtuPQ63y8 — Press Trust of India (@PTI_News) January 29, 2025

#WATCH | #Mahakumbh | Prayagraj: Flower petals showered on saints and seers taking a holy dip at Triveni Sangam on the occasion of Mauni Amavasya. pic.twitter.com/pKZsKA5ahU— ANI (@ANI) January 29, 2025

महाकुंभ मेले में विभिन्न अखाड़ों का मौनी अमावस्या पर्व पर अमृत स्नान प्रारंभ हो गया है। मंगलवार देर रात संगम नोज के पास हुई भगदड़ की घटना के कारण अखाड़ों का अमृत स्नान सुबह टल गया था और भीड़ नियंत्रित होने के बाद दोपहर में यह विलंब से शुरू हुआ।

एक संत ने बताया कि अमृत स्नान के लिए क्रम में सबसे पहले श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा के साधु सन्यासी अमृत स्नान कर रहे हैं और क्रम में दूसरे स्थान पर श्री निरंजनी अखाड़ा के साधु संत अमृत स्नान करने के लिए संगम घाट की तरफ बढ़ रहे हैं।

VIDEO | Maha Kumbh 2025: Seers of Maha Nirmani Akhara head towards Sangam to take the sacred 'Amrit Snan' on the occasion of Mauni Amavasya.#MahaKumbh2025#MahaKumbhWithPTI



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/MSMZiEh4k9 — Press Trust of India (@PTI_News) January 29, 2025

VIDEO | Maha Kumbh 2025: Amid heavy security, seers of Maha Nirmani Akhara arrive at Sangam for Amrit Snan on the occasion of Mauni Amavasya.#MahaKumbh2025#MahaKumbhWithPTI



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/mLbWAvnzX2— Press Trust of India (@PTI_News) January 29, 2025

अखाड़ों के साधु संतों में अमृत स्नान को लेकर पहले जैसा उत्साह नहीं दिख रहा क्योंकि भगदड़ की घटना से सभी साधु संत व्यथित हैं। हालांकि अखाड़ों के महंत, श्रीमहंत और पीठाधीश्वर अपने पारंपरिक जुलूस, धर्मध्वजा और आराध्य देव की पालकी के साथ अमृत स्नान के लिए पहुंच रहे हैं।

VIDEO | Maha Kumbh 2025: Seers of Maha Nirmani Akhara arrive at Sangam for Amrit Snan on the occasion of Mauni Amavasya.#MahaKumbh2025#MahaKumbhWithPTI



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/BcZWZSJf6Q — Press Trust of India (@PTI_News) January 29, 2025

VIDEO | Maha Kumbh 2025: Juna Akhara seers head towards Triveni Sangam to take holy dip on the occasion of Mauni Amavasya. #MahaKumbh2025#MahaKumbhWithPTIpic.twitter.com/ym0tdgLaT4— Press Trust of India (@PTI_News) January 29, 2025

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी ने बुधवार को सुबह कहा था कि महाकुंभ में भगदड़ को देखते हुए संतों ने मौनी अमावस्या का अमृत स्नान सुबह टाल दिया था, लेकिन भीड़ कम होने पर अखाड़े अमृत स्नान करेंगे। बुधवार तड़के संगम नोज पर बैरियर टूटने से भगदड़ मच गई थी, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए और उनका इलाज मेला क्षेत्र में बने अस्पताल में चल रहा है।

VIDEO | Maha Kumbh 2025: Helicopter showers flower petals on seers, saints as they head towards Sangam, Prayagraj, to take the sacred 'Amrit Snan' on the occasion of Mauni Amavasya.#MahaKumbh2025#MahaKumbhWithPTI



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/MaOExFBH89 — Press Trust of India (@PTI_News) January 29, 2025

VIDEO | Maha Kumbh 2025: Seers of one of the Akharas head towards Sangam for the 'Amrit Snan' on the occasion of Mauni Amavasya.#MahaKumbh2025#MahaKumbhWithPTI



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/8My0CdUvuR— Press Trust of India (@PTI_News) January 29, 2025

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगदड़ के बाद अखाड़ों द्वारा मौनी अमावस्या का अमृत स्नान किए जाने के बारे में लखनऊ में कहा, ''अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने खुद भी बातचीत की है। आचार्य, महामंडलेश्वरों और पूज्य संतों के साथ भी बातचीत हुई है और उन्होंने बड़ी ही विनम्रता के साथ कहा है कि श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहां से निकल जाएंगे तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे।''

#WATCH | Prayagraj, UP | On Mauni Amawasya, Acharya Mahamandaleshwar Swami Avdheshanand Giri Maharaj of Juna Akhara says, "...We thought that the devotees should not face difficulties because of us and we postponed our Snan. As the situation is now under control, we have come to… pic.twitter.com/OBLBkNmUcl — ANI (@ANI) January 29, 2025

#WATCH | Prayagraj, UP | On Mauni Amawasya, Jagadguru Shankaracharya Swami Avimukteshwaranand Saraswati Maharaj says, "All the three Shankaracharyas of the country are going to take a holy dip here today. The incident that took place late last night is unfortunate and everyone is… pic.twitter.com/anz07yFpHi— ANI (@ANI) January 29, 2025

मेलाधिकारी की ओएसडी आकांक्षा राणा ने पत्रकारों को बताया था, “संगम नोज पर बैरियर टूटने से भगदड़ जैसी स्थिति बन गई जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं और उनका अभी इलाज चल रहा है। किसी की भी हालत गंभीर नहीं है।” घायलों को मेला क्षेत्र में स्थापित अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां कई घायलों के रिश्तेदार भी पहुंच गए हैं। मेला प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, बुधवार को दोपहर दो बजे तक 10 लाख कल्पवासियों समेत पांच करोड़ से अधिक लोगों ने मौनी अमावस्या पर गंगा और संगम में डुबकी लगाई है।

