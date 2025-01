Maha Kumbh 2025: त्रिवेणी संगम पर भगदड़ के बाद अखाड़ों ने शाही स्नान किया रद्द, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लोगों को घाटों से पीछे हटने की सलाह

Maha Kumbh 2025: प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में आज सुबह भगदड़ के कारण दुखद घटना घटित हुई। हिंदुओं में शुभ दिन माने जाने वाले मौनी अमावस्या के कारण लाखों की भीड़ त्रिवेणी संगम पर स्नान करने के लिए पहुंची है। इतनी संख्या में लोगों के आने से भीड़ काफी बढ़ गई जिससे लोगों को संभालना मुश्किल हुआ और देखते-देखते भगदड़ मच गई। हादसे में दर्जनों के घायल होने की खबर है हालांकि, प्रशासन ने अभी आंकड़ों का खुलासा नहीं किया है।

प्रशासन अब श्रद्धालुओं से अव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए पीछे हटने को कह रहा है। कई अखाड़ों ने भगदड़ के मद्देनजर मौनी अमावस्या के शाही स्नान को स्थगित कर दिया है या रद्द कर दिया है, जिसे अमृत स्नान भी कहा जाता है।

#WATCH | Maha Kumbh Stampede | Prayagraj, Uttar Pradesh: The injured are being brought to the Hospital in Sector 2. pic.twitter.com/K916jG5INg — ANI (@ANI) January 29, 2025

जूना अखाड़ा के प्रवक्ता नारायण गिरि के अनुसार, भगदड़ और भीड़ के अत्यधिक दबाव के कारण अखाड़ों ने अपने स्नान को स्थगित कर दिया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी ने कहा कि संतों ने अपना अमृत स्नान रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा, "आपने देखा होगा कि सुबह क्या हुआ और इसीलिए हमने निर्णय लिया है... जब हमें इस घटना के बारे में बताया गया तो हमारे सभी साधु-संत स्नान के लिए तैयार थे। इसीलिए हमने मौनी अमावस्या पर स्नान रद्द करने का निर्णय लिया है।"

जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा, "मैं सभी भक्तों से अपील करता हूं कि क्योंकि आज प्रयागराज में भारी भीड़ उमड़ी है, इसलिए उन्हें केवल संगम घाट पर ही पवित्र डुबकी लगाने की जिद नहीं करनी चाहिए। अपने शिविर छोड़कर अपनी सुरक्षा की तलाश न करें।"

#WATCH | Maha Kumbh Stampede | Prayagraj, Uttar Pradesh: Jagadguru Swami Rambhadracharya Ji says, "I appeal to all the devotees that because a large crowd has gathered in Prayagraj today, they should not insist on taking a holy dip only at the Sangam Ghat. As of now, they should… pic.twitter.com/KV7KZ9ptfn — ANI (@ANI) January 29, 2025

आध्यात्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर ने कहा, "मैं संगम घाट पर नहीं गया क्योंकि वहां भीड़ बहुत ज्यादा है...मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे संगम घाट पर स्नान करने की जिद न करें। केवल संगम घाट पर पूरी गंगा और यमुना नदियाँ अभी 'अमृत' हैं।"

#WATCH | Maha Kumbh Stampede | Prayagraj, Uttar Pradesh: Spiritual leader Devkinandan Thakur says, "... I did not go to the Sangam Ghat because the size of the crowds over there is massive... I appeal to the people that not insist on taking a bath at the Sangam Ghat only. The… pic.twitter.com/2yaosBZA8H — ANI (@ANI) January 29, 2025

इस बीच, संगम पर भगदड़ जैसी स्थिति के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की। उन्होंने उन्हें केंद्र से पूर्ण समर्थन का भी आश्वासन दिया। इससे पहले पीएम मोदी ने भी सीएम योगी से फोन पर बात कर हालातों का जायजा लिया था।

Union Home Minister Amit Shah speaks to Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath following a stampede-like situation at the Sangam during the Mauni Amavasya celebrations at the Mahakumbh Mela. He also assured him of full support from the Centre. pic.twitter.com/uqV5UeQFEZ — ANI (@ANI) January 29, 2025

