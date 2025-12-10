Madhya Pradesh: पुलिस वाहन से ट्रक की जोरदार टक्कर, 4 जवानों की दर्दनाक मौत

Madhya Pradesh Accident: मध्य प्रदेश के सागर जिले में बांदरी के पास नेशनल हाईवे-44 एक दर्दनाक हादसे में 4 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह एक तेज़ रफ़्तार कंटेनर ट्रक और बम डिस्पोजल स्क्वाड की गाड़ी की टक्कर में मुरैना के चार पुलिसकर्मी मारे गए।

मारे गए लोगों की पहचान पुलिसकर्मी प्रद्युमन दीक्षित, अमन कौरव, ड्राइवर परमाल तोमर, ये सभी मुरैना के रहने वाले थे और डॉग हैंडलर विनोद शर्मा, जो भिंड के रहने वाले थे, के रूप में हुई है।

इस हादसे में कांस्टेबल राजीव चौहान गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका इलाज चल रहा है। उन्हें इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके दिल्ली ले जाया जा रहा है।

VIDEO | Morena, Madhya Pradesh: Four bomb squad personnel killed, one critically injured after police vehicle rams into truck on NH-44 in Sagar.



(Source: Third Party)



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/NN5YoEBhLE — Press Trust of India (@PTI_News) December 10, 2025

पुलिस के मुताबिक, ये जवान बालाघाट से बम स्क्वाड डिस्पोजल गाड़ी में लौट रहे थे। एक तेज़ रफ़्तार कंटेनर ट्रक और पुलिस की गाड़ी की आमने-सामने टक्कर हो गई। चारों पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई। टीम के साथ मौजूद कुत्ता सुरक्षित है।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "कंटेनर ट्रक और पुलिस की गाड़ी के बीच टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि ड्राइवर और अधिकारी गाड़ी के अंदर फंस गए। गाड़ी को काटकर शवों को निकालने के लिए जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया गया।"

उन्होंने कहा कि श्वान दस्ते का एक कुत्ता सुरक्षित है। सूचना मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस के लोग मौके पर पहुंचे और राहत अभियान शुरू किया। अधिकारी ने कहा कि प्रथम दृष्टया, प्रतीत होता है कि पुलिस गाड़ी के ड्राइवर ने वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिससे यह हादसा हुआ।

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और ट्रक ड्राइवर की तलाश जारी है। पुलिस ने बताया कि शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।

