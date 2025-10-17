आइटीबी एशिया 2025, सिंगापुर में अतुल्य भारत के हृदय "मध्यप्रदेश" का प्रदर्शन, राज्य टूरिज्म बोर्ड के पवेलियन को मिली सराहना

भोपाल : मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड, सिंगापुर के मरीना बे सैंड्स एक्सपो और कन्वेंशन सेंटर में आयोजित प्रतिष्ठित ट्रैवल ट्रेड शो आईटीबी एशिया 2025 में प्रमुख भागीदारी कर रहा है। 15 से 17 अक्टूबर तक आयोजित आईटीबी एशिया में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के पवेलियन का आधिकारिक उद्घाटन सिंगापुर गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त डॉ. शिल्पक अंबुले ने किया। इस अवसर पर सिंगापुर गणराज्य में भारत के उच्चायोग में प्रथम सचिव (वाणिज्य) श्री टी. प्रभाकर भी उपस्थित थे।

यह आयोजन मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक, प्राकृतिक और साहसिक गंतव्य के रूप में वैश्विक मानचित्र पर प्रस्तुत करने और साझेदारियों को प्रगाढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आईटीबी एशिया में मध्य प्रदेश पर्यटन का प्रतिनिधित्व अपर मुख्य सचिव पर्यटन, संस्कृति, गृह और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड श्री शिव शेखर शुक्ला और प्रबंधक (इवेंट्स एवं मार्केटिंग) श्री सौरभ पांडे कर रहे हैं। इस प्रतिनिधिमंडल में विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों के प्रमुख हितधारक भी सम्मिलित हैं।

अपर मुख्य सचिव पर्यटन, संस्कृति, गृह और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड श्री शिव शेखर शुक्ला ने कहा कि आईटीबी एशिया वैश्विक मंच पर मध्य प्रदेश की पर्यटन क्षमता और विविधता को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश को एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के रूप में स्थापित करना है जहां विरासत, वन्य-जीवन, आध्यात्मिकता और सतत पर्यटन का संगम यात्रियों को वास्तव में अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है।

विशेष बैठकें और सहयोग:

अपर मुख्य सचिव पर्यटन, संस्कृति, गृह एवं धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व और प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड, श्री शिव शेखर शुक्ला ने आईटीबी एशिया में भाग लेने वाले विभिन्न प्रतिनिधियों के साथ कई महत्वपूर्ण बैठकें कीं। उन्होंने सुश्री केजी मुकिरी, लीड कंसल्टेंट, अफ्रीका MICE (मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एक्ज़ीबिशंस) के साथ आगामी MICE समिट (9–11 सितंबर 2026) के संबंध में चर्चा की। इस चर्चा में मध्य प्रदेश पर्यटन को तंजानिया, नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में प्रस्तुत करने की संभावनाओं पर विचार किया गया।

इसके अलावा, उन्होंने सुश्री मिच गोह, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी – एशिया पैसिफिक एयर बीएनबी (Airbnb) के साथ मध्य प्रदेश में सतत और समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सहयोगी अवसरों पर चर्चा की। इस बैठक में विशेष रूप से राज्य के ग्रामीण होम स्टे संचालकों को आतिथ्य सत्कार का प्रशिक्षण देने और मध्य प्रदेश के नवाचारों को व्यापक रूप से प्रचारित करने पर जोर दिया गया। अपर मुख्य सचिव श्री शुक्ला ने Airbnb के साथ मिलकर राज्य में विशेष प्रशिक्षण कार्यशालाएँ आयोजित करने में सहयोग की रुचि व्यक्त की, जिनका उद्देश्य ग्रामीण होम स्टे संचालकों की क्षमताओं और कौशल को बढ़ाना है।

आईटीबी एशिया, MICE (मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एक्ज़ीबिशंस), कॉर्पोरेट और ट्रैवल टेक्नोलॉजी क्षेत्रों के प्रमुख पेशेवरों, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों और खरीदारों को एक साथ लाता है। यह आयोजन व्यापारिक वार्ताओं, नेटवर्किंग और रणनीतिक साझेदारियों हेतु एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है।

आईटीबी एशिया 2025 में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल अंतर्राष्ट्रीय टूर ऑपरेटरों, खरीदारों और यात्रा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ बी2बी बैठकें कर रहा है। इन बैठकों का उद्देश्य अंतर्देशीय पर्यटन को बढ़ावा देने और सहयोग की नई संभावनाओं को तलाशना है। बैठक में राज्य के प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों—जैसे वन्यजीव अभ्यारण्य, सांस्कृतिक विरासत, साहसिक पर्यटन और फिल्म व विवाह पर्यटन—पर विशेष चर्चा हो रही है, जिससे ‘अतुल्य भारत का हृदय’ के रूप में मध्य प्रदेश की पहचान मजबूत हो रही है।

प्रदर्शनी में राज्य की पर्यटन संपत्तियों, प्राचीन धरोहरों, यूनेस्को स्मारकों, साहसिक गतिविधियों और जिम्मेदार पर्यटन पहलों की जानकारी प्रदर्शित की गई है। पवेलियन में मध्य प्रदेश को स्वच्छ, हरित और सुरक्षित गंतव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो महिला यात्रियों के लिए भी आकर्षक है। मध्य प्रदेश की यह सहभागिता राज्य की वैश्विक दृश्यता बढ़ाने, व्यापारिक संबंध मजबूत करने और सतत एवं समावेशी पर्यटन आधारित आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की रणनीति का हिस्सा है।

Web Title: "Madhya Pradesh", the heart of Incredible India, showcased at ITB Asia 2025, Singapore; State Tourism Board's pavilion receives appreciation