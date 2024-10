CM Mohan Yadav performs Shastra Puja: महेश्वर पहुंचकर सीएम मोहन यादव ने किया शस्त्र पूजन, देखें वीडियो

Highlights तलवार देवी अहिल्या स्वयं धारण करती थीं। देवी अहिल्या पुण्य प्रताप और परोपकार की पर्याय हैं। कर्मभूमि पहुंचकर नमन कर स्वयं को कृतार्थ महसूस कर रहा हूं।

CM Mohan Yadav performs Shastra Puja: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज महेश्वर के ऐतिहासिक क़िले में पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होल्कर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने विजयादशमी के पावन अवसर पर यहां शस्त्रागार में शस्त्र पूजन किया। नर्मदा तट पर स्थित क़िले में पहुंचने पर देवी अहिल्या के वंशज यशवंतराव होलकर तृतीय ने उनका परम्परागत रूप से स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शस्त्रागार में विशेष तौर पर उस तलवार का पूजन किया जो उनके शौर्य का प्रतीक है। यह तलवार देवी अहिल्या स्वयं धारण करती थीं।

#WATCH | Madhya Pradesh CM Mohan Yadav performs 'Shastra Puja' on #VijayaDashami, at his residence in Bhopal. pic.twitter.com/fk5jz0OprS