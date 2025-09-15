VIDEO | लखनऊ रोड रेज में महिला द्वारा डिलीवरी एजेंट को थप्पड़ मारने के बाद आक्रोश
By रुस्तम राणा | Updated: September 15, 2025 21:52 IST2025-09-15T21:52:45+5:302025-09-15T21:52:45+5:30
लखनऊ: लखनऊ में रोड रेज की एक घटना का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक महिला मामूली टक्कर के बाद पिज्जा डिलीवरी एजेंट को थप्पड़ मारती और 30,000 रुपये का हर्जाना मांगती दिख रही है। शनिवार को एक व्यस्त सड़क पर हुई इस घटना ने सोशल मीडिया पर व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया है और गिग वर्कर्स के साथ हो रहे व्यवहार पर बहस को फिर से शुरू कर दिया है।
यह झड़प तब शुरू हुई जब डिलीवरी करने वाला व्यक्ति अपने दोपहिया वाहन पर ट्रैफिक जाम से बचता हुआ गलती से महिला की गाड़ी से टकरा गया। महिला ने उसे थप्पड़ मारा, उसकी ड्राइविंग को लेकर डांटा और उसका फोन छीनने की कोशिश की। उसने नुकसान की तुरंत भरपाई की मांग की और मांग पूरी न होने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी।
हमले से स्तब्ध सवार ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे चुप करा दिया गया। उसने अन्य डिलीवरी कर्मचारियों से मदद माँगी, जो मौके पर पहुँचकर स्थिति को शांत करने में कामयाब रहे। वहाँ मौजूद लोगों ने भी हस्तक्षेप किया, जिनमें से एक ने घटना को रिकॉर्ड किया और महिला को याद दिलाया कि उसे हिंसा करने का कोई अधिकार नहीं है।
क्लिप में एक राहगीर यह कहते हुए सुनाई दे रहा है, "तुम्हें किसी को थप्पड़ मारने का अधिकार नहीं है।" हालाँकि, महिला अपनी बात पर अड़ी रही और इस बात पर अड़ी रही कि सवार को नुकसान की भरपाई करनी होगी और उसने पुलिस को बुलाने की भी माँग की।
इसके बाद से यह वीडियो ऑनलाइन व्यापक रूप से प्रसारित हो रहा है और इसकी तीखी आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने महिला के कृत्य की निंदा करते हुए इसे विशेषाधिकार का दुरुपयोग और एक मज़दूर वर्ग के व्यक्ति पर हमला बताया है।
In UP's Lucknow, a woman slapped a pizza delivery agent following a minor incident of road rage. She demanded ₹30k for the damage. pic.twitter.com/1GudxU6FDH— Piyush Rai (@Benarasiyaa) September 12, 2025
एक यूज़र ने लिखा, "उसे हमले के लिए गिरफ़्तार करो। उसे ऐसा करने का जो विशेषाधिकार मिला है, वह वाकई कमाल का है।" एक अन्य ने टिप्पणी की, "मामूली सी दुर्घटना के लिए एक गरीब आदमी को अपमानित करना बहुत ग़लत है। बेहद शर्मनाक हरकत है।"
एक तीसरे यूज़र ने कहा, "डिलीवरी बॉय को थप्पड़ मारना और उससे 30,000 रुपये की माँग करना अस्वीकार्य है। लोगों को ऐसी नौकरियों के पीछे की मुश्किलों का अंदाज़ा नहीं है।"
एक अन्य ने कहा, "यह व्यवहार न केवल एक गलत मिसाल कायम करता है, बल्कि एक निर्दोष कर्मचारी की गरिमा को भी ठेस पहुँचाता है। इस तरह के विवादों को कानूनी तौर पर सुलझाया जाना चाहिए, न कि आक्रामकता से।"