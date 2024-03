LS polls 2024: नवीन पटनायक से गठजोड़ नहीं, लोकसभा की 21 और विधानसभा की 147 सीट पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा

Highlights ओडिशा में भाजपा और बीजद के बीच गठबंधन की संभावनाएं खत्म हो गई। सभी 21 लोकसभा और 147 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। ओडिशा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बड़ा झटका दिया है।

LS polls 2024: ओडिशा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बड़ा झटका दिया है। ओडिशा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनमोहन सामल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ओडिशा की सभी 21 लोकसभा और 147 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। ओडिशा में भाजपा और बीजद के बीच गठबंधन की संभावनाएं खत्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले ओडिशा में बीजू जनता दल (बीजेडी) के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया केंद्र की सत्ताधारी पार्टी ने लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनावों में सभी सीट पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की।

Bharatiya Janata Party (BJP) will fight alone in all 21 Lok Sabha and 147 Assembly seats in Odisha, says State BJP President Manmohan Samal. pic.twitter.com/OPcqdtP4u4