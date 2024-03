LS polls 2024: लोकसभा चुनाव से पहले झटके पर झटका, जेएमएम विधायक सोरेन, केंद्रीय मंत्री पारस और भाजपा विधायक इनामदार ने दिया इस्तीफा, आखिर वजह

Highlights नजरअंदाज किए जाने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। केतन इनामदार ने “अंतरात्मा की आवाज" सुनकर मंगलवार को राज्य विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। चुनावों में वडोदरा सीट से भाजपा उम्मीदवार रंजन भट्ट की जीत के लिए काम करेंगे।

LS polls 2024: लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा हो गई है। पक्ष और विपक्ष चुनावी रैली और रोड शो के माध्यम से एक-दूसरे पर हमला कर रहे हैं। कई सांसद को टिकट न मिलने के कारण यहां से वहां जा रहे हैं। 19 अप्रैल से एक जून तक वोट पड़ेंगे। देखा जाए तो 7 चरण में मतदान संपन्न होगा। 4 जून को मतगणना कराई जाएगी। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) को झटका देते हुए जामा से उसकी विधायक सीता सोरेन ने उन्हें और उनके परिवार को नजरअंदाज किए जाने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने मंगलवार को केंद्र सरकार से इस्तीफा दे दिया और आरोप लगाया कि भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में सीट बंटवारे की बातचीत में शामिल नहीं करके उनकी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (रालोजपा) के साथ नाइंसाफी कर रही है।

#WATCH | On Kalpana Soren's statement, BJP MP Dr Nishikant Dubey says, "Kalpana Soren is a beginner. She is confused about whether she should contest from Rajmahal or if she can become the CM now. This raises a question mark for Champai Soren..."



