Lord Shri Ram: रामनवमी पर रामलला को सूर्य तिलक से सजाया जाएगा, ऐसे होगा भगवान श्री राम का अभिषेक, देखें वीडियो

Highlights "सूर्य किरणों का तिलक" नामक एक अभिनव प्रणाली तैयार की है। इस साल ही राम लला का सूर्य तिलक मिलेगा। वैज्ञानिक तरीकों को एकीकृत करने के प्रस्ताव को प्रेरित किया।

Lord Shri Ram: रामलला के अभिषेक के बाद पहली रामनवमी करीब आने के साथ ही 500 साल बाद भगवान राम के भव्य जन्मोत्सव के ऐतिहासिक उत्सव की तैयारी चल रही है। हिंदू पंचांग के 'चैत्र' माह में शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाए जाने वाले भगवान राम के "जन्मोत्सव" का स्वागत सभी लोग कर रहे हैं। अयोध्या में खास किया जा रहा है। भगवान राम पहली बार मंदिर में विराजमान हुए हैं। रामनवमी पर रामलला को सूर्य तिलक से सजाया जाएगा। आज उसका ट्रायल हुआ। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। भगवान श्री राम को सूर्य तिलक का आशीर्वाद से कार्यक्रम शुरू होगा।

