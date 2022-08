ईडी द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे से घंटों पूछताछ को लेकर कांग्रेसी नेता जयराम रमेश बोले - 'यह शुद्ध उत्पीड़न है'

Highlights जयराम रमेश ने ईडी की घंटो की पूछताछ को बताया - खेदजनक कहा- खड़गे को मार्गरेट अल्वा के लिए शाम 7:30 बजे रात्रिभोज की मेजबानी करनी थी उन्होंने कहा- कांग्रेस की विरोध रैली से पहले मोदी सरकार ने यह ड्रामा रचा है

नई दिल्ली: नेशनल हेरल्ड मामले में गुरुवार को ईडी द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से घंटों पूछताछ को लेकर पार्टी के सांसद जयराम रमेश ने केंद्र पर निशाना साधा है। उन्हें इसे शुद्ध उत्पीड़न बताया है।

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि 6.5 घंटे हो चुके हैं और हमारे वरिष्ठ नेता और एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्हें ईडी ने (संसद) सत्र के बीच में तलब किया था, अभी भी ईडी के साथ हैं। यह खेदजनक है। जयराम रमेश ने कहा कि उन्हें विपक्ष के वीपी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के लिए शाम 7:30 बजे रात्रिभोज की मेजबानी करनी थी।

उन्होंने कहा कि यह शुद्ध उत्पीड़न है। महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थों पर जीएसटी के खिलाफ कल सभी राज्यों में कांग्रेस की विरोध रैली से पहले मोदी सरकार ने यह ड्रामा रचा है... सोनिया गांधी के आवास और एआईसीसी के मुख्यालय के बाहर कई सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था।

