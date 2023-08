कोलकाता: वॉक-इन इंटरव्यू के लिए विप्रो के कार्यालय के बाहर लगी लंबी कतार, हजारों की संख्या में नौकरी पाने पहुंचे लोग, देखें वीडियो

Highlights सोशल मीडिया पर कोलकाता विप्रो के कार्यालय का एक वीडियो सामने आया है। यहां पर वॉक-इन इंटरव्यू के लिए लोगों की लंबी कतार देखी गई है। ऐसें में नौकरियों की यह हालत देख सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इसके बारे में लिखा है।

कोलकाता: सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें आईटी कंपनी विप्रो के कोलकाता कार्यालय के बाहर हजारों लोगों की भीड़ देखी गई है। ये लोग विप्रो में नौकरी पाने के लिए वॉक-इन इंटरव्यू को फेस करने के लिए आए है।

बता दें कि एक तरफ कोविड़ के कारण जॉब मार्केट पर काफी असर पड़ा है और कंपनियों ने अपने यहां छंटनी भी कही है। वहीं दूसरी ओर जब कंपनियां नवजवानों को नौकरी देने के लिए वॉक-इन इंटरव्यू में बुला रही है तो इस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है।

सोशल मीडिया माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर एक वीडियो को शेयर किया गया है जिसमें कोलकाता विप्रो के कार्यालय के बाहर काफी भीड़ देखी गई है। यूजर का दावा है कि ये लोग कार्यालय में नौकरी के लिए वॉक-इन इंटरव्यू देने आए हैं। जारी वीडियो में एक भारी भीड़ को वॉक-इन इंटरव्यू के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए देखा गया है।

Outside Wipro's Kolkata office during walkin.

10000+ applicants for some jobs!

Job market isint that easy it seems. Your view? pic.twitter.com/BGm1TKfsOv