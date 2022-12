मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भी बदल जाएगा पूरा मंत्रिमंडल?, दूसरे राज्यों में लागू हो सकता है गुजरात मॉडल, पीएम मोदी के आह्वान से खलबली

Highlights छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा को छोड़कर शेष 10 राज्यों में भाजपा या उसके सहयोगियों की सरकार है. भाजपा शासित जिन बड़े राज्यों में सबसे पहले चुनाव होना है उनमें कर्नाटक और मध्य प्रदेश शामिल हैं. कर्नाटक की बासवराव बोम्मई की और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकारों के सिर पर तलवार लटक रही है.

नई दिल्लीः गुजरात चुनाव के बाद आयोजित संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात में चुनाव जीतने की रणनीति को दूसरे राज्यों में भी अपनाने के आह्वान से भाजपा शासित राज्य में खलबली मच गई है. गुजरात में विधानसभा चुनाव से ठीक एक वर्ष पहले न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया था.

विजय रुपाणी सरकार की जगह भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली सरकार बना दी गई जिससे लोगों की नाराजगी नहीं थी. इसीलिए भाजपा को रिकॉर्ड जीत हासिल हुई. वहीं दूसरी ओर हरियाणा में भी मौजूदा सरकार से नाराजगी होने के बावजूद जयराम ठाकुर को ही मुख्यमंत्री बनाए रखा गया.

केंद्र सरकार से उपजी दोगुनी एंटी इनकंबेंसी की वजह से भाजपा अपनी सरकार एक कमजोर संगठन वाली कांग्रेस के हाथों गंवा बैठी. इसीलिए अब चुनाव के गुजरात मॉडल की बात हो रही है. अगले वर्ष 9 राज्यों में चुनाव होने हैं और 2024 में महाराष्ट्र सहित सात राज्यों में चुनाव होंगे.

इनमें से सिर्फ छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा को छोड़कर शेष 10 राज्यों में भाजपा या उसके सहयोगियों की सरकार है. भाजपा शासित जिन बड़े राज्यों में सबसे पहले चुनाव होना है उनमें कर्नाटक और मध्य प्रदेश शामिल हैं. ऐसे में कर्नाटक की बासवराव बोम्मई की और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकारों के सिर पर तलवार लटक रही है.

कर्नाटक की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येद्दियुरप्पा के हटने के बाद दूसरा कोई भी नेता इतना प्रभावशाली नहीं दिख रहा जो मुख्यमंत्री बनकर लिंगायत, वोक्कालिंगा और ब्राह्मण जैसे सभी तबकों को साथ लेकर चल सके. वहीं दूसरी ओर मध्यप्रदेश में चौहान का स्थान लेने के लिए कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा जैसे विकल्प मौजूद हैं.

इनके साथ ही त्रिपुरा में भी चुनाव होंगे लेकिन वहां 6 महीने पहले ही विप्लव देब के स्थान पर मानिक शाह को मुख्यमंत्री बनाया गया है. अगले लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले शेष विधानसभा चुनाव में अधिकतर या तो पूर्वोत्तर के राज्य है या गैर-भाजपा शासित राज्य.

हरियाणा में यूं तो 2024 के लोकसभा चुनाव बाद ही विधानसभा चुनाव होंगे लेकिन राज्य के मंत्रिमंडल में भारी फेरबदल की संभावना जताई जा रही है. खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने करीबी लोगों को बता दिया है कि वह अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे.

भाजपा के सभी सांसदों को गुजरात भाजपा की ओर से मंगलवार को दिल्ली के एक निजी क्लब में रात्रि भोज का आयोजन किया गया है. प्रधानमंत्री मोदी भी इस आयोजन में शामिल होंगे. इसका आमंत्रण राज्य भाजपा अध्यक्ष सी आर पाटिल की ओर से भेजा गया है.

