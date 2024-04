Lok Sabha Polls 2024: नामांकन दाखिल करने से पहले पप्पू यादव ने क्या कहा, देखें वीडियो, बीमा भारती से टक्कर

Highlights बीमा भारती के नामांकन में पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी पहुंचे हुए थे। पप्पू यादव की गुहार और चेतावनी का राजद प्रमुख लालू यादव पर कोई असर नहीं हुआ है। लालू यादव ने उनके साथ खेला कर दिया और सीट अपने पास रख ली।

Lok Sabha Polls 2024: पूर्णिया लोकसभा सीट पर मुकाबला रोचक हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की उम्मीदवार बीमा भारती ने बुधवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। इस बीच हाल में कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने भी नामांकन दाखिल कर दिया। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल करने के बाद पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया की सभी माताओं, बहनों, बेटियों और वरिष्ठ नागरिकों का आशीर्वाद मेरे साथ है। मैंने लोगों का दिल जीता है। चुनाव जीतना मायने नहीं रखता, बल्कि लोगों का विश्वास जीतना मायने रखता है। मैंने आशीर्वाद कमाया है। कांग्रेस परिवार के लोग मेरे साथ हैं और मैं जीवन भर उनके साथ रहूंगा। मैं पूर्णिया, सीमांचल और कोशी को विश्व में नंबर 1 बनाऊंगा।

VIDEO | Lok Sabha Polls 2024: Here's what Pappu Yadav said before filing his nomination from Purnea Lok Sabha seat as independent candidate.



"I've the blessings of all the mothers, sisters, daughters and senior citizens of Purnea. I've won the heart of people. Winning election… pic.twitter.com/m0PSkA6Del