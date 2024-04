Lok Sabha Elections: 'भविष्य बनाने के लिए जल्दी से कांग्रेस को छोड़ दें', पूर्व कांग्रेसी नेता संजय निरुपम ने कहा

Highlights संजय निरुपम ने कहा, मैं मतदाताओं से आग्रह करना चाहूंगा कि वे अपना वोट भाजपा और उसके सहयोगियों को दें कांग्रेस पार्टी मुंबई की एक हेरिटेज बिल्डिंग की तरह है, जो अब रहने लायक नहीं है कांग्रेस के पुराने और थके हुए नेता उस बिल्डिंग को बचाने की कोशिश कर रहे हैं

Lok Sabha Elections:लोकसभा चुनाव 2024 के लिए शुक्रवार को पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। इधर, पूर्व में कांग्रेस के नेता रहे संजय निरुपम ने कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। मैं मतदाताओं से आग्रह करना चाहूंगा कि वे अपना वोट भाजपा और उसके सहयोगियों को दें। लेकिन अपना वोट कांग्रेस को देकर अपना वोट बर्बाद न करें। उन्होंने कांग्रेस के लिए कहा कि कांग्रेस पार्टी मुंबई की एक हेरिटेज बिल्डिंग की तरह है, जो अब रहने लायक नहीं है।

