Lok Sabha Elections 2024: हीटवेव अलर्ट के बीच इन राज्यों में आज वोटिंग, मतदाताओं के लिए पोलिंग बूथ पर खास तैयारी; जानें यहां

By अंजली चौहान | Published: May 25, 2024 07:27 AM

Next

Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव के छठे और दूसरे चरण के लिए मतदान छह राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर सुबह 7 बजे शुरू हुआ, जिसमें दिल्ली की सभी सात सीटें शामिल हैं।

Lok Sabha Elections 2024: हीटवेव अलर्ट के बीच इन राज्यों में आज वोटिंग, मतदाताओं के लिए पोलिंग बूथ पर खास तैयारी; जानें यहां