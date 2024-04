Lok Sabha Elections 2024: पीलीभीत में स्थानीय मुद्दे को लेकर गांव के लोगों ने किया मतदान का बहिष्कार, प्रशासन जुटा मनुहार में, नौ बजे तक पड़ा 13.36 फीसदी वोट

Highlights पीलीभीत में लगभग 18.31 लाख मतदाता 10 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं पीलीभीत में 9.78 लाख से अधिक पुरुष और आठ लाख से अधिक महिलाएं अपना मत डाल रही हैं पीलीभीत निर्वाचन क्षेत्र में दो गांव के ग्रामीणों ने अपने मुद्दों को लेकर मतदान का बहिष्कार किया है

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में शुक्रवार की सुहर 7 बजे से पीलीभीत सहित सहारनपुर, बिजनौर, कैराना, मुजफ्फरनगर, नगीना (सुरक्षित सीट), मोरादाबाद और रामपुर में मतदान हो रहा है। पीलीभीत में लगभग 18.31 लाख मतदाता चुनावी मैदान में ताल ठोंकर रहे 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला शाम 7 बजे तक ईवीएम में कैद कर देंगे।

जिला प्रशासन ने मतदान के सुतारू रूप से संपन्न कराने के लिए कुल 1521 बूथ बनाए हैं। जिन पर पीलीभीत के 9.78 लाख से अधिक पुरुष और आठ लाख से अधिक महिला मतदाताएं अपना मत डालेंगे।

इस बीच खबर आ रही है कि पीलीभीत निर्वाचन क्षेत्र में दो ऐसा गांव हैं, जिनमें रहने वाले लोगों ने स्थानीय मुद्दे को लेकर मतदान के बहिष्कार का फैसला किया है। जिसकी सूचना मिलते ही जिला प्रशासन के हाथ-पैर फूल गये। आनन-फानन में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गये हैं और ग्रामीणों का मान-मन्नौवल करके मतदान के लिए मनाने का प्रयास कर रहे हैं।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार पीलीभीत में बक्शपुर गांव के निवासियों ने एक स्थानीय मुद्दे पर मतदान का बहिष्कार किया। मौके पर पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गये हैं और ग्रामीणों को मतदान प्रक्रिया का बहिष्कार नहीं करने के लिए मना रहे हैं।

VIDEO | Residents of Bakshpur village in UP's #Pilibhit boycott polls over a local issue. Police, administrative officials at the spot to persuade residents not to boycott the polling process. #LSPolls2024WithPTI#LokSabhaElections2024



(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/nasjsXMxNg