डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा को बताया गुंडों को पैदा करने वाली फैक्ट्री, कहा- "अखिलेश के तीन यार आजम, अतीक, मुख्तार..."

Lok Sabha Elections 2024: उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पहले चरण के मतदान में जहां कुछ ही दिन बाकी है वहीं पार्टियां जीत के लिए पूरी जान लगा दे रही है। उत्तर प्रदेश में सभी शीर्ष नेता मैदान में उतर आए हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी सपा, कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी का दौरा जारी है।

इस बीच, यूपी के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्या ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी को गुंडों और माफियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री बताया।

लोकसभा चुनाव से पहले I.N.D.I.A ब्लॉक के साझेदार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि दोनों पार्टियां एक-दूसरे से अलग नहीं हैं। उन्होंने कहा, "पहले नारा होता था, जिस कार में सपा का झंडा, उसमें बैठा है गुंडा लेकिन अब यह बदल गया है। अब नारा है, अखिलेश यादव के तीन यार- आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, हालांकि इनमें से दो की पहले ही मौत हो चुकी है।"

#WATCH Lucknow: On the statement of Congress candidate from Saharanpur Lok Sabha seat Imran Masood, Uttar Pradesh Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya says, "The votes that he is looking towards by making this statement he will not get them. BJP's lotus will bloom." pic.twitter.com/o0Xn2ZTOue